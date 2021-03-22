Источник материала: UDF



Фото: belta.by

Фото: president.gov.by

Резонансное заявление о стрельбе «против народа»

«Те политтехнологи, что пишут тексты Тихановской, ставят вопрос: армия, вы с народом или будете стрелять против народа? Нас призывают, в том числе и Тихановская, которая говорит: не выполняйте преступные приказы. Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона — не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… мы люди военные».

«Мы видим, что в сети уже трактуют выступление министра как то, что он «убеждал офицеров в том, что они должны исполнять любой приказ, даже преступный».

Политический жест 23 августа у стелы

Фото: nn.by

«Мы не можем сегодня спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем… Категорически предупреждаю, в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией».

Военнослужащий убил безоружного гражданина

Роман Гаврилов и Арсений Голицын (на фото справа). Фото: Белсат

Лукашенко повысил Хренина в звании

Военнослужащих бросят в помощь милиции накануне 25 марта

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Единственный силовик, от которого не избавился Лукашенко. Чем Хренин выслужился перед ним Министр обороны выступил против протестующих.