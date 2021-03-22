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Удивительное сходство Кейт Миддлтон и королевы Рании разглядели в сети

22.03.2021 12:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В сети обсуждают невероятное сходство королевы Иордании и жены принца Уильяма Кейт Миддлтон: новая публикация Рании изумила всех поклонников разных королевств.

21 марта в Иордании отметили День матери. К поздравлениям присоединилась и королева страны: 50-летняя Рания опубликовала трогательные кадры с детьми в своем Instagram. Феноменальное сходство королевы с другой монаршей особой поразило поклонников.

Снимки из семейного фотоальбома Рании можно назвать ретроспективой последних лет - на одном из кадров молодая королева напомнила поклонникам Кейт Миддлтон.

Портрет королевы с дочкой выполнен в любимом стиле герцогини Кембриджской, а 24-летняя Рания с длинными темными локонами и широкой улыбкой кажется настоящей копией фаворитки британской королевы. 

А вот дочь Миддлтон называют копией Елизаветы II, что подтверждают снимки, сделанные герцогиней в четвертый день рождения принцессы Шарлотты.

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Новая публикация правительницы Иордании поразила поклонников - на архивных снимках она как две капли воды похожа на соперницу Меган Маркл.
 
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