Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Эксперт о "Евровидении" и балансе между глобализмом и самобытностью

Группа "Галасы ЗМеста", которая будет представлять Беларусь на конкурсе "Евровидение - 2021" в Роттердаме, подготовила две новые песни после того, как организаторы отклонили предыдущий вариант, сообщил лидер группы Дмитрий Бутаков.

Вообще, история с песней "Я научу тебя", которая по мнению ЕВС носит политический характер, во многом поучительна, она еще раз указывает на необходимость сохранения нашего собственного лица как в искусстве, так и в политике. Об этом рассуждает известный политический эксперт, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

"Мне кажется, необходим баланс между попытками встраивания в глобальный мир, а от этого мы никуда не уйдем, и намерением соблюсти собственную уникальность, попытаться остаться самими собой в сложном и хаотичном мире политики и шоу-бизнеса", – полагает собеседник Sputnik.

Комментарий политического эксперта Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Скандал на "Евровидении" и песня от Беларуси

Выбор представителя Беларуси в этом году прошел без проведения национального отбора, решение принимала "Белтелерадиокомпания". О том, что страну представит группа "Галасы ЗМеста", стало известно 9 марта.

Изначально группа должна была исполнить на конкурсе песню "Я научу тебя". Композиция вызвала неоднозначную реакцию среди аудитории YouTube: менее чем за сутки она собрала более полумиллиона просмотров, 7,1 тысячи лайков против 42 тысяч дизлайков. Сами музыканты поблагодарили фанатов за проявленный интерес и поддержку.

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию конкурсом и назвал ее "хорошим пиаром". Беларусь поджимают по всем фронтам и даже на конкурсе "Евровидение", уверен он.

Читайте также: