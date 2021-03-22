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Баланс между глобализмом и самобытностью: эксперт о "Евровидении - 2021"
22.03.2021 12:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Группа "Галасы ЗМеста", которая будет представлять Беларусь на конкурсе "Евровидение - 2021" в Роттердаме,
Вообще, история с песней "Я научу тебя", которая по мнению ЕВС носит политический характер, во многом поучительна, она еще раз указывает на необходимость сохранения нашего собственного лица как в искусстве, так и в политике. Об этом рассуждает известный политический эксперт, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
"Мне кажется, необходим баланс между попытками встраивания в глобальный мир, а от этого мы никуда не уйдем, и намерением соблюсти собственную уникальность, попытаться остаться самими собой в сложном и хаотичном мире политики и шоу-бизнеса", – полагает собеседник Sputnik.
Комментарий политического эксперта Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Скандал на "Евровидении" и песня от Беларуси
Выбор представителя Беларуси в этом году прошел без проведения национального отбора, решение принимала "Белтелерадиокомпания". О том, что страну представит группа "Галасы ЗМеста", стало известно 9 марта.
© Photo : NPO/AVROTROS/NOS
Изначально группа должна была исполнить на конкурсе песню "Я научу тебя". Композиция вызвала неоднозначную реакцию среди аудитории YouTube: менее чем за сутки она собрала более полумиллиона просмотров, 7,1 тысячи лайков против 42 тысяч дизлайков. Сами музыканты поблагодарили фанатов за проявленный интерес и поддержку.
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Сохранять культурную самобытность или метаться между Западом и Востоком как маятник: эксперт Станислав Бышок о судьбе Беларуси на конкурсе "Евровидение" и не...
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