Что означает Песах? История и традиции праздника

Источник материала: Sputnik Беларусь

Песах, или еврейская Пасха – главный праздник иудеев, который отождествляется со свободой и возрождением. Он отмечается в период солнцестояния, а это значит, что каждый год его наступление выпадает на разное время. Песах в 2021 году продлится с 27 марта по 4 апреля, в Минске он завершится международной онлайн-акцией по исполнению псалмов.

"Песах в этом году начнется 27 марта, в субботу вечером, после захода солнца и продлится до конца дня 4 апреля. Для евреев это, во-первых, праздник весны, во-вторых, праздник свободы, и в-третьих, праздник мацы", – рассказал Sputnik раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси Григорий Абрамович.

История Песаха

Песах – это праздник памяти о 400-летнем рабстве в Египте и дальнейшем освобождении, которого еврейский народ добился благодаря своему лидеру Моисею.

Бегство освобожденных евреев из Египта совпало с "десятью казнями", которые фараон наслал на рабов за их непослушание. После самой страшной из них – десятой, или гибели младенцев, жестокий правитель сжалился над евреями и отпустил их, но вскоре передумал и послал погоню.

Сбежавших рабов спас Всевышний: он раздвинул воды Красного моря и уморил преследователей, после чего послал Моисею 10 заповедей и кодекс, которому стали следовать освобожденные. Именно поэтому Песах – самое важное событие, праздник рождения еврейской нации.

Почему нельзя есть хлеб в Песах

По легенде, евреи так спешно убегали из страны рабства, что не дождались, когда заквасится хлеб, забрали тесто – и в пустыне питались пресной мацой. С этим связаны традиции этого праздника, в том числе и запрет вкушать квасное. В Торе праздник Песах – Хае гамацот, либо праздник опресноков.

Раввин Григорий Абрамович рассказал, что с древних времен маца выпекается так, чтобы не закваситься. Квасное, так называемый хамец, на еврейскую Пасху категорически запрещено. Таким образом, помимо хлеба под запрет попадают все блюда и напитки, приготовленные в процессе брожения.

Праздничные блюда в Песах

Помимо мацы, к праздничным блюдам относятся: зелень, пропеченное мясо на кости, яйцо вкрутую, вареная картошка, а также фруктово-ореховая смесь с добавлением вина – харосет.

Вино или виноградный сок – напиток, символизирующий благословление и радость. Во время трапезы нужно выпивать по четыре бокала, каждый из которых несет свой символический смыл.

Про уборку перед Песахом

Основной принцип Песаха вкратце можно сформулировать выражением из писания: "Семь дней ешьте пресный хлеб. (…) семь дней не должно быть закваски в ваших домах: ибо кто будет есть квасное, душа истреблена будет из общества Израиля".

"И в синагогах, и в общинных домах, и в квартирах идет уборка хамеса, евреи убирают квасное. Даже есть специальная церемония, когда мы раскладываем кусочки квасного, а потом ищем их вместе с детками. Это древний обычай накануне Песаха", – рассказал раввин.

Он уточнил, что в 2021 году ритуал поиска квасного пройдет утром в пятницу, 26 марта.

Он также дал совет тем, кто хочет качественно провести обряд очищение перед Песах.

"Если у кого-то есть коллекция виски или запасы макарон, их можно на неделю передать во владение человеку, который не соблюдает правил Песаха. Эти квасные продукты уже становятся не твоими. А потом, после окончания праздника, забрать. Выбрасывать продукты нельзя, иудеи этого не делают", – подчеркнул раввин.

Традиции праздника Песах

Важное значение на Песах придается и праздничной трапезе – пасхальному седеру, во время которого установлен определенный, символический порядок употребления пищи.

"Во время пасхального седера мы употребляем овощи как символ весны. Чтобы показать, что Песах – это праздник свободы, мы едим мацу. А чтобы напомнить о горечи рабства, в котором наш народ провел более 3 тысяч лет, евреи едят горькую зелень, к примеру, зеленый лук", – рассказал раввин.

Раввин также рассказал про еще одну традицию – так называемый бутерброд.

"Делаем бутерброд, где все совмещаем, и мацу, и овощи, и лук, и горький хрен. Это как древний символ единства свободы и рабства. Чтобы люди знали, что не всегда есть четкая грань между этими понятиями", – пояснил раввин.

Он также рассказал, что во время пасхального седера есть промежуток времени, когда иудеи ничего не едят.

"Это символ выхода из рабства. Раб не мог позволить себе принимать пищу и принимать решение, когда он этого захочет", – пояснил собеседник агентства.

Традиции пасхального седера

Раввин рассказал про еще один пасхальный обычай у евреев, который связан с ветхозаветным пророком Илией.

"Мы во время седера открываем двери и приглашаем пророка Илию. Есть легенда о том, что пророк на Песах посещает каждый дом. Мы также этим показываем, что двери наших домов открыты, чтобы не было никаких негативных стереотипов о том, что евреи едят и что происходит во время ритуальной трапезы. Мы открыты, и наши двери открыты. Пророка Илию мы приглашаем, чтобы он проверил, правильно ли мы провели трапезу", – рассказал раввин.

Песня Песней

Он также сообщил, что за праздничным седером на Песах читается Песнь Песней Соломона, которая входит в состав еврейской Библии (Танаха).

"В определенный момент мы читаем книгу "Песнь Песней", поэтому что Песах – это праздник весны, а в этой книге есть воспевание весны и любви", – пояснил раввин.

Исполнят псалмы

Абрамович также рассказал, что в 2021 году планируется возродить международный канторский фестиваль, который в первый раз прошел в 2005 году.

"Мы решили: если не получится провести фестиваль в режиме офлайн из-за пандемии, то мы его проведем в режиме онлайн. Пригласим всех, кто когда-либо принимал участие в нашем фестивале, посещал Беларусь", – сказал он.

"Приглашены выступить певцы из США, Израиля, Австрии и Беларуси. Фестиваль пройдет 4 апреля, на католическую Пасху. Поэтому мы пригласили к участию хор католической общины и хор православной общины Всехсвятского собора", – сказал раввин.

По его словам, иудеи, католики, православные будут исполнять псалмы в режиме онлайн. "Это будут песни объединения", – подчеркнул раввин Григорий Абрамович.

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