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«Нью Джерси» Егора Шаранговича одолел «Питтсбург» в матче регулярного сезона НХЛ

22.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Нью Джерси» Егора Шаранговича одолел «Питтсбург» в матче регулярного сезона НХЛ

«Нью Джерси», за который играет белорус Егор Шарангович, одержал победу в очередном матче регулярного сезона НХЛ. 

На выезде команда белоруса была сильнее «Питтсбурга» – 3:2. Отметим, что победу «Нью Джерси» смог одержать лишь в овертайме. 

Белорус провел на льду 19 минут, пять раз бросил по воротам и завершил матч с показателем полезности плюс один.

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«Нью Джерси», за который играет белорус Егор Шарангович, одержал победу в очередном матче регулярного сезона НХЛ.  На выезде команда белоруса была сильнее...
 
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