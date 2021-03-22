«Нью Джерси» Егора Шаранговича одолел «Питтсбург» в матче регулярного сезона НХЛ

Источник материала: ОНТ

«Нью Джерси», за который играет белорус Егор Шарангович, одержал победу в очередном матче регулярного сезона НХЛ.

На выезде команда белоруса была сильнее «Питтсбурга» – 3:2. Отметим, что победу «Нью Джерси» смог одержать лишь в овертайме.

Белорус провел на льду 19 минут, пять раз бросил по воротам и завершил матч с показателем полезности плюс один.

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