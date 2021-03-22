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Чрезвычайное положение объявлено в Австралии из-за крупнейших за 50 лет наводнений

22.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чрезвычайное положение объявлено в Австралии из-за крупнейших за 50 лет наводнений

Чрезвычайное положение объявлено на юго-востоке Австралии. Здесь зафиксированы самые сильные за последние полвека наводнения. 

Власти самого густонаселённого штата страны — Нового Южного Уэльса — эвакуировали тысячи людей. Затоплены сотни домов, а некоторые унесло мощным потоком, перекрыты многие крупные автострады, закрыты учебные заведения. 

Граждан просят срочно покинуть жильё в опасной зоне. Синоптики прогнозируют, что сильные ливни, которые спровоцировали наводнения, продолжатся как минимум до среды.

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Чрезвычайное положение объявлено на юго-востоке Австралии. Здесь зафиксированы самые сильные за последние полвека наводнения.  Власти самого густонаселённого...
 
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