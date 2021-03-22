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Чрезвычайное положение объявлено в Австралии из-за крупнейших за 50 лет наводнений
Источник материала: ОНТ
Чрезвычайное положение объявлено на юго-востоке Австралии. Здесь зафиксированы самые сильные за последние полвека наводнения.
Власти самого густонаселённого штата страны — Нового Южного Уэльса — эвакуировали тысячи людей. Затоплены сотни домов, а некоторые унесло мощным потоком, перекрыты многие крупные автострады, закрыты учебные заведения.
Граждан просят срочно покинуть жильё в опасной зоне. Синоптики прогнозируют, что сильные ливни, которые спровоцировали наводнения, продолжатся как минимум до среды.
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Чрезвычайное положение объявлено на юго-востоке Австралии. Здесь зафиксированы самые сильные за последние полвека наводнения. Власти самого густонаселённого...
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