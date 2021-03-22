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В Польше украинский пассажирский автобус упал в овраг. Есть жертвы
Источник материала: ОНТ
На юге Польши в Подкарпатском воеводстве украинский пассажирский автобус упал в овраг. Погиб один человек, четверо получили ранения, передает БЕЛТА со ссылкой на Укринформ.
ДТП произошло ночью с 21 на 22 марта. Автобус наехал на отбойник в конце съезда в пункт обслуживания пассажиров «Кашице» и перевернулся в овраг.
По словам представителя пожарной службы Подкарпатского воеводства Марцина Бетлея, в автобусе находились 10 человек. Из них два водителя. Все они граждане Украины. Один человек погиб на месте, еще четверых доставили в больницу.
На данный момент автомагистраль A4 в месте ДТП заблокирована – там проводится проверка.
Фото: БЕЛТА
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На юге Польши в Подкарпатском воеводстве украинский пассажирский автобус упал в овраг. Погиб один человек, четверо получили ранения, передает БЕЛТА со ссылкой...
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