В Польше украинский пассажирский автобус упал в овраг. Есть жертвы

Источник материала: ОНТ

На юге Польши в Подкарпатском воеводстве украинский пассажирский автобус упал в овраг. Погиб один человек, четверо получили ранения, передает БЕЛТА со ссылкой на Укринформ.

ДТП произошло ночью с 21 на 22 марта. Автобус наехал на отбойник в конце съезда в пункт обслуживания пассажиров «Кашице» и перевернулся в овраг.

По словам представителя пожарной службы Подкарпатского воеводства Марцина Бетлея, в автобусе находились 10 человек. Из них два водителя. Все они граждане Украины. Один человек погиб на месте, еще четверых доставили в больницу.

На данный момент автомагистраль A4 в месте ДТП заблокирована – там проводится проверка.

Фото: БЕЛТА

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