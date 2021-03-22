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В Беловежской пуще увеличилось поголовье зубров
Источник материала: ОНТ
Новость из Беловежской пущи. Там после пересчета животных оказалось, что поголовье зубров намного выросло – за год на 71 животное.
В некоторых стадах количество особей превышает 220. Наша страна сейчас среди мировых лидеров по количеству этих древних животных. В Беларуси их более двух тысяч.
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Новость из Беловежской пущи. Там после пересчета животных оказалось, что поголовье зубров намного выросло – за год на 71 животное. В некоторых стадах количество...
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