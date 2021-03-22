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Еще 15 доказательств того, что коты – это жидкость. И только посмотрите на пятое чудо!
Источник материала: ОНТ
Мы пришли к выводы, что котики - жидкие существа. А как еще объяснить их способность принимать самые невероятные позы и прятаться в самые укромные места? Говорят, дело в гибкости скелета и подвижности суставов. Но вы же знаете, в чем дело! Мы уже приводили вам
Фото: adme.ru, ridus.ru, wday.ru, fishki.net, ekabu.ru, cat-story.ru, petpop.cc
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Мы пришли к выводы, что котики - жидкие существа. А как еще объяснить их способность принимать самые невероятные позы и прятаться в самые укромные места? Говорят,...
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