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Еще 15 доказательств того, что коты – это жидкость. И только посмотрите на пятое чудо!

22.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Еще 15 доказательств того, что коты – это жидкость. И только посмотрите на пятое чудо!

Мы пришли к выводы, что котики - жидкие существа. А как еще объяснить их способность принимать самые невероятные позы и прятаться в самые укромные места? Говорят, дело в гибкости скелета и подвижности суставов. Но вы же знаете, в чем дело! Мы уже приводили вам доказательства этого забавного факта, а сейчас собрали еще. Смотрите и улыбайтесь вовсю! 



















Фото: adme.ru, ridus.ru, wday.ru, fishki.net, ekabu.ru, cat-story.ru, petpop.cc


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Мы пришли к выводы, что котики - жидкие существа. А как еще объяснить их способность принимать самые невероятные позы и прятаться в самые укромные места? Говорят,...
 
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