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На жителей Новой Боровой заведены административные протоколы
Источник материала: ОНТ
К административному наказанию привлечены две жительницы Минского района – за протестные лозунги из дома.
Об акции в деревне Копище сообщили очевидцы. К нарушению порядка оказались причастны две 33-летние женщины, которые живут на улицах Леонардо да Винчи и Авиационной.
В правоохранительных органах отметили особый цинизм этих акций, которые проходят на фоне важной памятной даты в стране – годовщины хатынской трагедии.
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К административному наказанию привлечены две жительницы Минского района – за протестные лозунги из дома. Об акции в деревне Копище сообщили очевидцы. К...
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