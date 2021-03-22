На жителей Новой Боровой заведены административные протоколы

Источник материала: ОНТ

К административному наказанию привлечены две жительницы Минского района – за протестные лозунги из дома.

Об акции в деревне Копище сообщили очевидцы. К нарушению порядка оказались причастны две 33-летние женщины, которые живут на улицах Леонардо да Винчи и Авиационной.

В правоохранительных органах отметили особый цинизм этих акций, которые проходят на фоне важной памятной даты в стране – годовщины хатынской трагедии.

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