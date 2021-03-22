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Студенты из Бреста разработали робота, который способен делать кирпичную кладку. Только взгляните!
Источник материала: ОНТ
Студенты Брестского государственного технического университета создали мобильный роботизированный комплекс для автоматизации процесса кирпичной кладки.
Его разработали в учебно-практической лаборатории и представили на ярмарке архитектурно-строительной выставки «Будэкспо».
При создании гаджета разработчики объединили роботизированную тележку и робота-манипулятора. Благодаря инновационному комплексу скорость кладки становится в разы быстрее.
Робота оборудовали техническим зрением, которым можно управлять через программное обеспечение. Такие возможности позволяют обучать устройство различным способам и приемам. Так повышается качество кирпичной кладки.
Кстати, такого робота можно будет применять при выкладывании вентканалов и других сложных элементах кладки, которые непросто выполнять обычным рабочим. Аппарат может выполнить такие операции более качественно и быстро.
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Студенты Брестского государственного технического университета создали мобильный роботизированный комплекс для автоматизации процесса кирпичной кладки. Его...
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