Студенты из Бреста разработали робота, который способен делать кирпичную кладку. Только взгляните!

Источник материала: ОНТ

Студенты Брестского государственного технического университета создали мобильный роботизированный комплекс для автоматизации процесса кирпичной кладки.

Его разработали в учебно-практической лаборатории и представили на ярмарке архитектурно-строительной выставки «Будэкспо».

При создании гаджета разработчики объединили роботизированную тележку и робота-манипулятора. Благодаря инновационному комплексу скорость кладки становится в разы быстрее.





Робота оборудовали техническим зрением, которым можно управлять через программное обеспечение. Такие возможности позволяют обучать устройство различным способам и приемам. Так повышается качество кирпичной кладки.

Кстати, такого робота можно будет применять при выкладывании вентканалов и других сложных элементах кладки, которые непросто выполнять обычным рабочим. Аппарат может выполнить такие операции более качественно и быстро.

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