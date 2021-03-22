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Водитель маршрутки в Минске поскользнулся, выходя из машины, и попал под троллейбус
Источник материала: ОНТМинске поскользнулся, выходя из машины, и попал под троллейбус" class="one-news__figure-img">
В Минске водитель маршрутки, выходя из авто, поскользнулся и попал под троллейбус. Об этом сообщили в Telegram-канале
Инцидент произошел 21 марта около 19:50.
В результате мужчина получил телесные повреждения. Его доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске водитель маршрутки, выходя из авто, поскользнулся и попал под троллейбус. Об этом сообщили в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел 21...
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