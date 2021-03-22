Когда «до» лучше, чем «после». Парень сбрил бороду и показал свое преображение – результат ошеломил пользователей Сети

Источник материала: ОНТ

Тиктокер под ником bay0km показал разницу между тем, как он выглядит с бородой и без нее.

Даже небольшая смена имиджа может кардинально изменить внешность человека. Причем как в лучшую, так и в худшую сторону. Пользователь TikTok решил немного изменить свой образ. На видео парень показал, каким был с бородой и каким стал без нее.

В первом случае он выглядел словно брутальный герой фильмов Marvel. А вот преображение в виде гладко выбритого лица вызвало недоумение и смех комментаторов: «Спасибо, что напомнил мне не сбривать бороду», «Верни её, верни!», «Тор до и после щелчка Таноса», «И люди ещё говорят, что девушки без косметики выглядят по-другому», – написали пользователи TikTok.

Видео набрало свыше 5 миллионов просмотров и 14 тысяч комментариев.

ФОТО: скриншот из видео

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