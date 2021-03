22 марта в истории: появление счетчиков в такси и первый альбом The Beatles

Источник материала: ОНТ

В 1907 году на улицах Лондона появились первые такси со счётчиками. Собственно, тогда и родилось само название этого вида городского транспорта от слова счётчик пошло название «таксиметров» (от французского слова «taxЕ» и греческого «metron», означающих соответственно «плата» и «измерение»). Показывавшие пройденное расстояние счётчики избавили водителей и пассажиров от споров, сколько следует платить за поездку.

В 1951 году в Москве заработала Центральная студия телевидения. Нынешний «Первый канал» тогда назывался Телевидением имени Горького, а подчинялось оно Радиокомитету СССР. Центральная студия просуществовала 14 лет.

А в 1963 году The Beatles выпускают на рынок свой первый альбом Please Please Me. Чуть больше получаса музыки ознаменовали собой начало новой эры – пластинка возглавила британский хит-парад и оставалась на его вершине на протяжение 30 недель.

