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22 марта в истории: появление счетчиков в такси и первый альбом The Beatles

22.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

22 марта в истории: появление счетчиков в такси и первый альбом The Beatles

В 1907 году на улицах Лондона появились первые такси со счётчиками. Собственно, тогда и родилось само название этого вида городского транспорта от слова счётчик пошло название «таксиметров» (от французского слова «taxЕ» и греческого «metron», означающих соответственно «плата» и «измерение»). Показывавшие пройденное расстояние счётчики избавили водителей и пассажиров от споров, сколько следует платить за поездку. 

В 1951 году в Москве заработала Центральная студия телевидения. Нынешний «Первый канал» тогда назывался Телевидением имени Горького, а подчинялось оно Радиокомитету СССР. Центральная студия просуществовала 14 лет.  

А в 1963 году The Beatles выпускают на рынок свой первый альбом Please Please Me. Чуть больше получаса музыки ознаменовали собой начало новой эры – пластинка возглавила британский хит-парад и оставалась на его вершине на протяжение 30 недель.

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В 1907 году на улицах Лондона появились первые такси со счётчиками. Собственно, тогда и родилось само название этого вида городского транспорта от слова счётчик...
 
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