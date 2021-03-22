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«Я думаю, мы на правильном пути»: Динара Алимбекова специально для ОНТ подвела итоги биатлонного сезона 2020/21

22.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Своими впечатлениями после награждения она эксклюзивно поделилась с телеканалом ОНТ. Спортсменка выразила словам благодарности и дальнейшими спортивными планами.

Первое место в гонке заняла норвежка Ингрид Тандревольд. Она обогнала белоруску на 6,9 секунд.

Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка по биатлону: «Те цели, которые я перед собой ставила, я их достигла. Очень довольна проделанной работой. Благодарность огромная всем тренерам, нашей федерации, всем спонсорам, всей нашей команде. Девчонки в этом году тоже были очень сильные. Я думаю, мы на правильном пути».

Также спортсменка поблагодарила всех болельщиков и призвала поддерживать белорусскую команду в олимпийском сезоне.

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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Своими впечатлениями после награждения она...
 
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