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«Я думаю, мы на правильном пути»: Динара Алимбекова специально для ОНТ подвела итоги биатлонного сезона 2020/21
Источник материала: ОНТ
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Своими впечатлениями после награждения она эксклюзивно поделилась с телеканалом ОНТ. Спортсменка выразила словам благодарности и дальнейшими спортивными планами.
Первое место в гонке заняла норвежка Ингрид Тандревольд. Она обогнала белоруску на 6,9 секунд.
Также спортсменка поблагодарила всех болельщиков и призвала поддерживать белорусскую команду в олимпийском сезоне.
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«Я думаю, мы на правильном пути»: Динара Алимбекова специально для ОНТ подвела итоги биатлонного сезона 2020/21
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Своими впечатлениями после награждения она...
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