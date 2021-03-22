«Уже 20 раз пересмотрела, и не могу остановиться»: хрюкающая собака до слез рассмешила Сеть

Источник материала: ОНТ

В Instagram набирает популярность видео, на котором собака очень своеобразно выполняет команду «голос», пишет портал «Ридус».

На кадрах – пес породы сиба-ину. Его хозяева дают ему команду «голос». В ответ вместо лая собака лишь тихо хрюкает. За кадром при этом слышен смех владельцев пса.

Пользователей Сети этот ролик также позабавил. «Ор! Теперь я тоже хочу такому пса научить», «Хрюкающий Хатико — это что-то новенькое», «Уже 20 раз пересмотрела, и не могу остановиться», – написали в комментариях.





ФОТО: pixabay

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