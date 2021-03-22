Японцы создали самое быстрое устройство для переработки углекислого газа

Компания Toshiba заявила, что создала устройство для сбора и преобразования углекислого газа, которое обладает самой высокой скоростью обработки в мире.





По сообщению японской телекомпании NHK , новый прибор преобразует двуокись углерода в монооксид путем электрохимических реакций. При этом монооксид углерода может служить сырьем для авиационного топлива.

Технология в сочетании с энергетикой возобновляемых источников станет ключом к достижению углеродной нейтральности.