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Японцы создали самое быстрое устройство для переработки углекислого газа
Источник материала: Навiны
Компания Toshiba заявила, что создала устройство для сбора и преобразования углекислого газа, которое обладает самой высокой скоростью обработки в мире.
По сообщению японской телекомпании
Технология в сочетании с энергетикой возобновляемых источников станет ключом к достижению углеродной нейтральности.
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Компания Toshiba заявила, что создала устройство для сбора и преобразования углекислого газа, которое обладает самой высокой скоростью обработки в мире.
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