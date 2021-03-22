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Японцы создали самое быстрое устройство для переработки углекислого газа

22.03.2021 12:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Компания Toshiba заявила, что создала устройство для сбора и преобразования углекислого газа, которое обладает самой высокой скоростью обработки в мире.

Японцы создали самое быстрое устройство для переработки углекислого газа

По сообщению японской телекомпании NHK, новый прибор преобразует двуокись углерода в монооксид путем электрохимических реакций. При этом монооксид углерода может служить сырьем для авиационного топлива.

Технология в сочетании с энергетикой возобновляемых источников станет ключом к достижению углеродной нейтральности.

 
 
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Компания Toshiba заявила, что создала устройство для сбора и преобразования углекислого газа, которое обладает самой высокой скоростью обработки в мире.
 
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