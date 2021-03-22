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Жителя Минского района задержали с 15 тысячами экземпляров протестных газет

22.03.2021 12:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За распространение «протестных газет и листовок» задержан 40-летний житель Минского района, сообщает пресс-служба МВД.

Жителя Минского района задержали с 15 тысячами экземпляров протестных газет

По информации ведомства, сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на него «в ходе мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в стране».

Мужчину задержали 19 марта недалеко от столицы «во время перевозки газет протестного толка и стикеров с незарегистрированной символикой». «В автомобиле и гараже оперативники обнаружили более 15 тыс. экземпляров газет, свыше 12 тыс. стикеров и 4,5 тыс. оппозиционных листовок. Продукцию должны были распространить в Минской, Могилевской, Гомельской и Гродненской областях. В доме мужчины также были изъяты газеты, бело-красно-белые полотна и ноутбук», — говорится в сообщении.

Мужчина работает на частном предприятии по созданию рекламы, в прошлом — видеоинженер на телевидении, в 2020 году входил в штаб кандидата в президенты Виктора Бабарико.

 
 
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За распространение «протестных газет и листовок» задержан 40-летний житель Минского района, сообщает пресс-служба МВД.
 
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