Замминистра МВД об автомате в руках Николая Лукашенко: «С чего вы взяли, что это боевое оружие?»

Источник материала: Салiдарнасць

Замглавы МВД задали неудобный вопрос, проводилась ли проверка по факту появления несовершеннолетнего сына правителя с предметом, похожим на оружие.





— Можно ли давать в руки 15-летнему подростку оружие? — поинтересовался блогер Андрей Паук во время прямой телефонной линии у первого заместителя министра внутренних дел, начальника милиции общественной безопасности Юрия Назаренко.

— Нет, нельзя, — ответил замминистра.

— Но в августе Николай Лукашенко ходил с Калашниковым . Как вы будете реагировать на это? — спросил блогер.

— А там не подтверждено, это было боевое или не боевое оружие. С чего вы взяли, что это боевое оружие? — сказал Назаренко.





При этом замминистра признался, что не может ответить на вопрос о том, проводилась ли за прошедшее после инцидента время проверка по данному факту. Также он сообщил, что не знает, какое оружие, боевое или не боевое, было в тот день у самого Александра Лукашенко.

— Так должна ли милиция как-то реагировать на факт, когда появляется человек с оружием? Это же общественный порядок, —уточнил блогер.

— Я вам еще раз объясняю, боевое или небоевое было оружие, я не могу вам сейчас сказать, — ответил Юрий Назаренко.

Напомним, в СМИ попало видео , на котором 23 августа после массового митинга в Минске Лукашенко с сыном Николаем летал на вертолете над протестующими, а потом они оба появились в бронежилетах и с автоматами.