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Замминистра МВД об автомате в руках Николая Лукашенко: «С чего вы взяли, что это боевое оружие?»
22.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Замглавы МВД задали неудобный вопрос, проводилась ли проверка по факту появления несовершеннолетнего сына правителя с предметом, похожим на оружие.
— Можно ли давать в руки 15-летнему подростку оружие? —
— Нет, нельзя, — ответил замминистра.
— Но в августе
— А там не подтверждено, это было боевое или не боевое оружие. С чего вы взяли, что это боевое оружие? — сказал Назаренко.
При этом замминистра признался, что не может ответить на вопрос о том, проводилась ли за прошедшее после инцидента время проверка по данному факту. Также он сообщил, что не знает, какое оружие, боевое или не боевое, было в тот день у самого Александра Лукашенко.
— Так должна ли милиция как-то реагировать на факт, когда появляется человек с оружием? Это же общественный порядок, —уточнил блогер.
— Я вам еще раз объясняю, боевое или небоевое было оружие, я не могу вам сейчас сказать, — ответил Юрий Назаренко.
Напомним,
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Юрию Назаренко задали неудобный вопрос, проводилась ли проверка по факту появления несовершеннолетнего сына правителя с предметом, похожим на оружие.
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