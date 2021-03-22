ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Замминистра МВД об автомате в руках Николая Лукашенко: «С чего вы взяли, что это боевое оружие?»

22.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Замглавы МВД задали неудобный вопрос, проводилась ли проверка по факту появления несовершеннолетнего сына правителя с предметом, похожим на оружие.

Замминистра МВД об автомате в руках Николая Лукашенко: «С чего вы взяли, что это боевое оружие?»

— Можно ли давать в руки 15-летнему подростку оружие? — поинтересовался блогер Андрей Паук во время прямой телефонной линии у первого заместителя министра внутренних дел, начальника милиции общественной безопасности Юрия Назаренко.

— Нет, нельзя, — ответил замминистра.

— Но в августе Николай Лукашенко ходил с Калашниковым. Как вы будете реагировать на это? — спросил блогер.

— А там не подтверждено, это было боевое или не боевое оружие. С чего вы взяли, что это боевое оружие? — сказал Назаренко.

Замминистра МВД об автомате в руках Николая Лукашенко: «С чего вы взяли, что это боевое оружие?»

При этом замминистра признался, что не может ответить на вопрос о том, проводилась ли за прошедшее после инцидента время проверка по данному факту. Также он сообщил, что не знает, какое оружие, боевое или не боевое, было в тот день у самого Александра Лукашенко.

— Так должна ли милиция как-то реагировать на факт, когда появляется человек с оружием? Это же общественный порядок, —уточнил блогер.

— Я вам еще раз объясняю, боевое или небоевое было оружие, я не могу вам сейчас сказать, — ответил Юрий Назаренко.

Напомним, в СМИ попало видео, на котором 23 августа после массового митинга в Минске Лукашенко с сыном Николаем летал на вертолете над протестующими, а потом они оба появились в бронежилетах и с автоматами.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрию Назаренко задали неудобный вопрос, проводилась ли проверка по факту появления несовершеннолетнего сына правителя с предметом, похожим на оружие.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Уже 20 раз пересмотрела, и не могу остановиться»: хрюкающая собака до слез рассмешила Сеть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by