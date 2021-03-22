Как Тихановской приписывают то, что совершил Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Тиражирование бездоказательных тезисов – одна из характерных черт пропаганды. Но некоторые «политруки» идут еще дальше.





Российский пропагандистский проект «Сонар-2050» регулярно пытается нападать на Светлану Тихановскую. Поводом для очередного «наезда» стал, в частности, пункт о поддержке вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию.

По версии «сонаровцев», ВТО нужна только для того, чтобы «высасывать из третьих стран ресурсы для так называемого «золотого миллиарда»...» Стоит отметить, что членами этой организации является 160 государств, то есть подавляющее большинство из существующих на планете. Следовательно, они видят в этом для себя выгоду. Едва ли такое количество самых разных держав, включая Китай, Индию, Россию, обезумели и стремятся лишится своих ресурсов ради выгоды богатых стран. В Пекине и в Дели, в Москве и в Малабо находят для себя ощутимые плюсы от членства в ВТО.

Но давайте хохмы ради допустим, всего лишь в качестве одной из версий, что этот тезис «сонаровцев» верен. И посмотрим, кто и что сделал, чтобы Беларусь оказалась членом этой организации.

Итак, Светлана Тихановская на данный момент ограничилась декларацией о намерении способствовать вступлению Беларуси в ВТО. И не более того. А кто уже много лет старается привести страну в члены Всемирной торговой организации?

Идем на сайт нынешнего руководителя Беларуси. Что мы там видим? Ба! «Процесс вступления Беларуси в ВТО продвигается успешно», – радостно рапортовала президентская пресс-служба, повествуя о встрече Александра Лукашенко с председателем Генерального совета Всемирной торговой организации Аминой Мохаммед.

Выясняется, что «на уровне главы государства координируется подготовка нового законодательства, учитывающего требования ВТО». Лукашенко отметил, что «мы настроены оптимистично и будем настойчиво идти вперед, работать по тем направлениям, которым должны следовать при вступлении в ВТО, и очень рассчитываем на поддержку руководства ВТО».

Правда, было это в далеком 2006 году. Так что, насчет «продвигается успешно» Лукашенко явно погорячился.

Прошло 10 лет. И Александр Лукашенко провел совещание о взаимодействии с Всемирной торговой организацией, по итогам которого « поручил заметно активизировать переговорный процесс по вступлению Беларуси в ВТО ».

Совершенно очевидно, что не интегрироваться в мировую торговую систему Беларусь позволить себе не может, так как наша экономика является экспортоориентированной и от условий на внешнем рынке во многом зависит благосостояние страны. Александр Лукашенко, 29.03.2016

Ну и впоследствии про Всемирную торговую организацию правитель Беларуси не забывал. В 2018 году на встрече с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом поблагодарил гостя «за прогресс, который произошел в процессе переговоров о вступлении нашей страны в ВТО» .

Как и многие другие планы Лукашенко, этот до сих пор остался так и не осуществленным. 27 лет маловато, однако.

Но интересно другое: если исходить из картины мира «сонаровцев», именно Лукашенко стремится к тому, чтобы «золотой миллиард» смог «высасывать ресурсы» из Беларуси. Но обвиняют в этом политруки Тихановскую.

В принципе это широко распространенный пропагандистский прием: приписать другим действия или намерения своей стороны. Досадной помехой являются лишь факты, свидетельствующие об обратном. В данном случае о том, что именно Лукашенко неоднократно предпринимал действия, направленные на вступление в Беларуси во Всемирную торговую организацию.

Такое случается. Метили в Тихановскую – попали в Лукашенко.