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Автошколам собираются дать послабления, законопроект обсуждают в Палате представителей

22.03.2021 13:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь „О дорожном движении“» предусматривает определенные послабления для автошкол, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Игорь Комаровский, сообщает БЕЛТА.

«Законопроект направлен на совершенствование правоотношений в сфере дорожного движения. Его основная цель — повышение безопасности дорожного движения в первую очередь, а также устранение правовых пробелов и имплементация отдельных нормативно-правовых актов, способствующих развитию предпринимательства и отвечающих запросам граждан, — сказал Игорь Комаровский. — Если говорить более предметно, то это вопросы, относящиеся к порядку выдачи водительских удостоверений международного образца в соответствии с международной конвенцией. Хочу отметить, что также вводится норма, сохраняющая права граждан России в рамках Союзного государства использовать на территории Беларуси на законном основании водительское удостоверение национального образца Российской Федерации».

Кроме того, вводятся определенные послабления для автошкол — в части упрощения порядка использования маршрутов, по которым обучаются управлению автотранспортными средствами курсанты.

«Как вы знаете, до настоящего времени это необходимо было согласовывать с МВД, — отметил парламентарий. — Важными составляющими, конечно, являются вопросы регулирования, планирования и обеспечения безопасности дорожного движения при его организации. Вводятся параметры дорожного движения, которые должны мониториться».

В частности, предлагается механизм, при котором ответственность за организацию дорожного движения возлагается на владельца автомобильной дороги.

Сегодня в Палате представителей проходит расширенное заседание Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи, во время которого обсуждается проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь „О дорожном движении“» (первое чтение). Цель мероприятия — обсуждение изменений, вносимых в закон, которые призваны облегчить жизнь рядовым водителям, решить ряд спорных вопросов правоприменения, убрать излишние административные процедуры и барьеры. В заседании принимают участие представители Министерства внутренних дел.

 
 
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Законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь „О дорожном движении“» предусматривает определенные послабления для автошкол, заявил журналистам...
 
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