BMW значительно сократит количество выпускаемых машин в России

Источник материала: Onliner

Журналисты «Авторевю» выяснили, что уже в апреле на заводе в Калининграде значительно сократится линейка выпускаемых BMW. Автотор продолжит собирать кроссоверы Х5, Х6 и Х7, а вот модели 5-Series, 7-Series, X1, X3 и Х4 покинут линию сборки. В Россию эти семейства теперь будут импортироваться.

Кроме того, для X5/X6/X7 зарезервирована возможность поставки любой из версий напрямую с американского завода. Иными словами, в будущем BMW может полностью свернуть российскую сборку. К слову, баварцы выпускают машины в Калининграде уже очень давно: еще в 1999 году здесь стартовал выпуск 5-Series E39.

Недавно компания BMW вынашивала планы строительства собственного завода в России, где могли бы полноценно собирать автомобили. Но Специальный инвестиционный контракт (СПИК), переданный на рассмотрение в Минпромторг, так и не был подписан. Стороны не сошлись в условиях работы, после чего в компании BMW полностью исключили возможность строительства локального завода. Участвовать в СПИКе, который заключил Автотор, немецкий концерн тоже не стал. Все это означает, что автомобили BMW могут заметно подорожать в России.