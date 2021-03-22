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BMW значительно сократит количество выпускаемых машин в России
Источник материала: Onliner
Журналисты
Кроме того, для X5/X6/X7 зарезервирована возможность поставки любой из версий напрямую с американского завода. Иными словами, в будущем BMW может полностью свернуть российскую сборку. К слову, баварцы выпускают машины в Калининграде уже очень давно: еще в 1999 году здесь стартовал выпуск 5-Series E39.
Недавно компания BMW вынашивала планы строительства собственного завода в России, где могли бы полноценно собирать автомобили. Но Специальный инвестиционный контракт (СПИК), переданный на рассмотрение в Минпромторг, так и не был подписан. Стороны не сошлись в условиях работы, после чего в компании BMW полностью исключили возможность строительства локального завода. Участвовать в СПИКе, который заключил Автотор, немецкий концерн тоже не стал. Все это означает, что автомобили BMW могут заметно подорожать в России.
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Журналисты «Авторевю» выяснили, что уже в апреле на заводе в Калининграде значительно сократится линейка выпускаемых BMW. Автотор продолжит собирать кроссоверы...
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