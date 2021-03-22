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BMW значительно сократит количество выпускаемых машин в России

22.03.2021 13:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Журналисты «Авторевю» выяснили, что уже в апреле на заводе в Калининграде значительно сократится линейка выпускаемых BMW. Автотор продолжит собирать кроссоверы Х5, Х6 и Х7, а вот модели 5-Series, 7-Series, X1, X3 и Х4 покинут линию сборки. В Россию эти семейства теперь будут импортироваться.

Кроме того, для X5/X6/X7 зарезервирована возможность поставки любой из версий напрямую с американского завода. Иными словами, в будущем BMW может полностью свернуть российскую сборку. К слову, баварцы выпускают машины в Калининграде уже очень давно: еще в 1999 году здесь стартовал выпуск 5-Series E39.

Недавно компания BMW вынашивала планы строительства собственного завода в России, где могли бы полноценно собирать автомобили. Но Специальный инвестиционный контракт (СПИК), переданный на рассмотрение в Минпромторг, так и не был подписан. Стороны не сошлись в условиях работы, после чего в компании BMW полностью исключили возможность строительства локального завода. Участвовать в СПИКе, который заключил Автотор, немецкий концерн тоже не стал. Все это означает, что автомобили BMW могут заметно подорожать в России.

BMW 5 серия VII (G30/G31), 2017 г.в., 56 000 км
серый, седан, дизель 2 л, автоматическая, задний привод
88 301 р.
34 000$ / 28 505€
BMW 5 серия VI (F10/F11/F18) Рестайлинг, 2014 г.в., 171 500 км
черный, седан, дизель 2 л, автоматическая, задний привод
50 643 р.
19 500$ / 16 348€
BMW 5 серия V (E60/E61) Рестайлинг 525D, 2009 г.в., 242 000 км
черный, седан, дизель 3 л, автоматическая, задний привод
33 503 р.
12 900$ / 10 815€
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Журналисты «Авторевю» выяснили, что уже в апреле на заводе в Калининграде значительно сократится линейка выпускаемых BMW. Автотор продолжит собирать кроссоверы...
 
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