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Американка нашла в своей спальне вход в бомбоубежище и показала, что скрывается внутри

22.03.2021 13:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Затеяв очередную перестановку мебели в собственном доме, вряд ли кто-то всерьез надеется обнаружить за старым шкафом тайную комнату, которая добавит жилищу немного загадочности и пару метров к общей площади. Но иногда происходит и такое. Например, американка Дженнифер Литтл из Калифорнии таким образом нашла на полу своей спальни люк, ведущий в заброшенное бомбоубежище. Видео о том, что находится внутри, она опубликовала в  TikTok.

Оказалось, под комнатой скрывался бункер с двумя двухъярусными кроватями, писсуаром и полками с продовольствием и посудой. Вентиляция была спрятана от посторонних глаз в стенах самого здания.

Хозяйке удалось выяснить, что дом был построен в 1951 году. Дженнифер предположила, что убежище предыдущие владельцы собирались использовать для спасения своих жизней в случае атомной бомбардировки. Для того времени в штате Калифорния, считавшемся наименее защищенной территорией в США, это было вполне нормальным явлением: все-таки холодная война на дворе.

 
 
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Затеяв очередную перестановку мебели в собственном доме, вряд ли кто-то всерьез надеется обнаружить за старым шкафом тайную комнату, которая добавит жилищу...
 
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