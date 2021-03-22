ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Готовьте пару тысяч долларов. Capcom озвучила системные требования для Resident Evil Village

22.03.2021 13:03 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Capcom озвучила системные требования для игры Resident Evil Village. В списке минимальных значатся актуальные, но не топовые компоненты, а вот максимальные потребуют от геймера неплохо вложиться. Наибольшую проблему, само собой, представляет выбор видеоадаптера, найти который по адекватной цене сейчас невозможно.

Для картинки в формате Full HD и при 60 fps будет достаточно:

  • ОС: 64-битная Windows 10;
  • Процессор: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200;
  • Оперативная память: 8 ГБ;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB или AMD Radeon RX 560 4 GB.

Рекомендованные, но без трассировки лучей:

  • ОС: 64-bit Windows 10;
  • Процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600;
  • Оперативная память: 16 ГБ;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700.

Рекомендованные, с трассировкой:

  • ОС: 64-bit Windows 10 2004 или позже;
  • Процессор: Intel Core i7-8700 or AMD Ryzen 5 3600;
  • Оперативная память: 16 ГБ;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 (4K/45 fps), NVIDIA GeForce RTX 2070 (4K/60 fps), AMD Radeon RX 6700 XT (4K/45 fps), AMD Radeon RX 6800 (4K/45 fps), AMD Radeon RX 6900 XT (4K/60 fps).

Релиз игры состоится 7 мая.

Сборные модели винтажных спорткаров, памятников архитектуры, кораблей и самолетов от бренда Revell — на большинство скидки 30% и более

Сборная модель Revell 05680 AT-AT 40th Anniversary The Empire Strikes Back
65 деталей, пластик, 1:53, длина 37.8 см
163 р.
2 предложения
Сборная модель Revell 07669 '62 Shelby Cobra 289
119 деталей, пластик, 1:25, длина 16.1 см
66,00 р.
3 предложения
Сборная модель Revell 05403 Корабль викингов
131 деталь, пластик, 1:50, длина 38.5 см
49,00 р.
7 предложений
Еще больше моделей на скидке в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Capcom озвучила системные требования для игры Resident Evil Village. В списке минимальных значатся актуальные, но не топовые компоненты, а вот максимальные потребуют от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина за год сбросил 126 кг самостоятельно и дал совет худеющим, как этого добиться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by