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Готовьте пару тысяч долларов. Capcom озвучила системные требования для Resident Evil Village
Источник материала: Onliner
Capcom озвучила системные требования для игры Resident Evil Village. В списке минимальных значатся актуальные, но не топовые компоненты, а вот максимальные потребуют от геймера неплохо вложиться. Наибольшую проблему, само собой, представляет выбор видеоадаптера, найти который по адекватной цене сейчас невозможно.
Для картинки в формате Full HD и при 60 fps будет достаточно:
Рекомендованные, но без трассировки лучей:
Рекомендованные, с трассировкой:
Релиз игры состоится 7 мая.
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