Готовьте пару тысяч долларов. Capcom озвучила системные требования для Resident Evil Village

Источник материала: Onliner

Capcom озвучила системные требования для игры Resident Evil Village. В списке минимальных значатся актуальные, но не топовые компоненты, а вот максимальные потребуют от геймера неплохо вложиться. Наибольшую проблему, само собой, представляет выбор видеоадаптера, найти который по адекватной цене сейчас невозможно.

Для картинки в формате Full HD и при 60 fps будет достаточно:

ОС: 64-битная Windows 10;

Процессор: Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200;

Оперативная память: 8 ГБ;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB или AMD Radeon RX 560 4 GB.

Рекомендованные, но без трассировки лучей:

ОС: 64-bit Windows 10;

Процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600;

Оперативная память: 16 ГБ;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700.

Рекомендованные, с трассировкой:

ОС: 64-bit Windows 10 2004 или позже;

Процессор: Intel Core i7-8700 or AMD Ryzen 5 3600;

Оперативная память: 16 ГБ;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 (4K/45 fps), NVIDIA GeForce RTX 2070 (4K/60 fps), AMD Radeon RX 6700 XT (4K/45 fps), AMD Radeon RX 6800 (4K/45 fps), AMD Radeon RX 6900 XT (4K/60 fps).

Релиз игры состоится 7 мая.