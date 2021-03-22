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В минской мечети прошел модный маркет: вот фотографии

22.03.2021 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 21 марта, в Татарском сквере проходила «выставка-продажа». Необычность ситуации в том, что маркет был организован в минской мечети. CityDog.by показывает, как это было.











 
 
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В воскресенье, 20 марта, в Татарском сквере проходила «выставка-продажа». Необычность ситуации в том, что маркет был организован в минской мечети. CityDog.by показывает,...
 
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