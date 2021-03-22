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Экс-министр культуры Беларуси стал ректором
Источник материала: АФН
Занимавший в 2017-2020 годах должность министра культуры Юрий Бондарь назначен ректором Республиканского института высшей школы
Информация о назначении размещена в телеграм-канале Министерства образования РБ.
Нового ректора коллективу института сегодня представил министр образования РБ Игорь Карпенко.
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Занимавший в 2017-2020 годах должность министра культуры Юрий Бондарь назначен ректором Республиканского института высшей школы
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