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Экс-министр культуры Беларуси стал ректором

22.03.2021 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Занимавший в 2017-2020 годах должность министра культуры Юрий Бондарь назначен ректором Республиканского института высшей школы

Информация о назначении размещена в телеграм-канале Министерства образования РБ.

Нового ректора коллективу института сегодня представил министр образования РБ Игорь Карпенко.

 
 
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Занимавший в 2017-2020 годах должность министра культуры Юрий Бондарь назначен ректором Республиканского института высшей школы
 
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