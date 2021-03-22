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Президент Литвы вакцинировался препаратом AstraZeneca

22.03.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Президент Литвы вакцинировался препаратом AstraZeneca

  • 22.03.2021, 13:18
Президент Литвы вакцинировался препаратом AstraZeneca
Гитанас Науседа

Науседа вакцинировался в одной из поликлиник Вильнюса публично, чтобы повысить доверие населения к этой вакцине.

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник публично привился вакциной производителя AstraZeneca.

Об этом сообщает Delfi.

Науседа вакцинировался в одной из поликлиник Вильнюса публично, чтобы повысить доверие населения к этой вакцине.

"У меня нет сомнений в научных и уполномоченных организациях, которые очень компетентно оценивают все вакцины... Я действительно считаю, что все четыре вакцины, которые уже утверждены, надежны и эффективны", - сказал глава Литвы журналистам.

"Поэтому я активно призываю людей не тратить время зря, не ждать, не раздумывая идти делать прививки той вакциной, которой хотите", - сказал он.

В понедельник также публично этой вакциной привьются премьер-министр, спикер Сейма и министр здравоохранения Литвы. Науседа отметил, что все высшие руководители страны привьются в один день, поскольку нашли "время в расписании".

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Науседа вакцинировался в одной из поликлиник Вильнюса публично, чтобы повысить доверие населения к этой вакцине.
 
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