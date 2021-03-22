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«Если мы сплотимся, то таракашки не смогут нам помешать»

22.03.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Если мы сплотимся, то таракашки не смогут нам помешать»

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  • 22.03.2021, 13:09
«Если мы сплотимся, то таракашки не смогут нам помешать»
Фото: tut.by/reuters

Давайте соберемся для большого национального праздника.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- 25 марта - должны выйти все! Конечно, есть небольшие неудобства, это будний день. Поэтому берите больничные, отпуска, отгулы. Самые смелые должны уйти в стачку. Пришла пора возобновлять забастовки!

Если мы все вместе сплотимся - таракашки никак не смогут нам помешать. Посмотрите видео. Так мы протестовали 23 сентября. Именно протестовали! Мы защищали своих ребят от бандитов карпенкова. Мы "останавливали" весь центр (Немига, Купаловская, площадь Победы, Стела).

Нам помогали водители. Они тоже играют очень важную роль. Если они слышат меня, то хочу обратить их внимание, что важно перекрывать и останавливать движение, что бы карателям тяжелее было добраться в центр.

Мы соберемся для большого национального праздника. Должны выйти все, вне зависимости от политических взглядов. Покажем нашу решительность, смелость, гордость!

Пока же всеми способами напоминаем про 25.03! Не забываем последние слова погибшего Героя Беларуси Романа Бондаренко. Мы выходим в том числе и за тех, кто отдал свою жизнь за Беларусь.

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Давайте соберемся для большого национального праздника.
 
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