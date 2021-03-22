Источник материала: Хартия'97

«Недовольство населения будет расти»: появился прогноз по инфляции в Беларуси 22.03.2021, 12:54

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И верхнего потолка роста цен в нем нет.

Коротко и понятно об инфляции в Беларуси рассказывает сайту «Завтра твоей страны» старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Напомните, какие там цифры?

В 2020-м году инфляция с переменным успехом росла с сентября. В декабре этот показатель составил 7,4%. В итоге годовые прогнозы получились выше планируемых — 7,4% вместо «не более 5%».

На 2021 правительство снова предусмотрело инфляцию в 5%. Хотя уже по результатам января (7,7%) и февраля (8,7%) совершенно очевидно, что и новые планы невыполнимы.

Интересно, что сами белорусы, согласно опросам, в ноябре 2002 года полагали, что инфляция превышает 10%, а на будущий год прогнозировали ее в районе 11%. Новые данные по ощущаемой и ожидаемой инфляции ожидаются по итогам марта, и остается только гадать, какие цифры теперь назовут респонденты.

Будет ли правительство удерживать инфляцию и какими механизмами?

Стараться соответствовать своим же прогнозам правительство будет, но «плохо и неправильно», уверен эксперт. В качестве примера он приводит постановление о замораживании цен.

Результатом этой попытки может быть с одной стороны дефицит отдельных товаров из регулируемого списка, а с другой — более быстрый рост цен на товары, которые в этот список не попали. Не исключено, что для отчетности полученные средние цифры вполне сгодятся, но недовольство населения при этом будет расти.

Чего ждать? Оптимистичный и пессимистичный прогнозы

По мнению экономиста, при самых оптимистичных прогнозах инфляция по итогам года может быть порядка 7-8%.

— Это самый оптимистичный сценарий, — подчеркивает Вадим Иосуб. — Для этого надо прежде всего ограничить директивное кредитование и работу печатного станка.

В случае ошибок со стороны правительства инфляция может быть значительно выше. И верхнего потолка тут нет.

Значит, станок пока еще не включили?

Пока нет. Это легко отслеживается по ежемесячной статистике Нацбанка о величине денежной массы.

— В первые два месяца этого года денежная масса росла даже медленнее, чем в январе-феврале прошлого года. Это значит, что Нацбанк пытается противостоять «включению станка». Но если поступит прямое указание начать эмиссию, то оно будет выполнено. Так что будущее, мягко говоря, не определено», — заключает эксперт.

Для спланированного бюджета здесь тоже есть риски?

Да. Инфляция также учитывается при формировании бюджета, но он, в отличие от выше названных документов, постоянно корректируется. Так что в случае роста инфляции, корректируется и расходная часть бюджета. А вот как возросшие расходы будут покрываться — за счет увеличения госдолга или эмиссии денег — уже другой вопрос.

Чем чреват для белорусов такой разрыв между планируемой и реальной инфляцией?

— Населению нет дела до какого-то разрыва и плановых показателей. На качество жизни влияет фактическая инфляция, и если точнее — реальные доходы населения. Это номинальные доходы с поправкой на инфляцию. На примере прошлого года можно отметить один интересный момент. В 2020-м году инфляция выросла больше запланированной — на 7,4%, при этом номинальные доходы росли еще быстрее. В итоге реальные доходы населения выросли на 4%. Получается, что «в среднем по больнице» народ стал жить лучше. Но это совсем не значит, что каждый может сказать, что стал жить лучше. И даже не значит, что большинство может так сказать про себя. У каждого свое соотношение личных доходов и инфляции, — резюмирует Вадим Иосуб.

Тогда почему в магазине кажется, что все гораздо хуже, чем на бумаге?

В Беларуси регулярно проводятся исследования по ожидаемой и ощущаемой инфляции — по мнению населения. И как правило, цифры получаются выше официальной статистики.

— Это не значит, что Белстат неправильно считает инфляцию. Это говорит о том, что у нас десятилетиями складывалось недоверие к официальной статистике, — говорит экономист. — Второй момент чисто психологический. Человек обычно субъективно воспринимает изменение уровня цен. Если какой-то товар подешевел, мы можем этого не заметить, а если подорожал — мы заострим на этом внимание. Плюс если колбаса завтра подорожает в два раза и мы это заметим, у нас возникнет ощущение, что это вся жизнь подорожала в два раза. Хотя в потребительской корзине эта колбаса может занимать 1%.

И все же данные по ощущаемой и ожидаемой инфляции очень важны. Потому что при всей их искаженности и субъективности люди действуют на рынке, исходя из этих цифр. Например, если банк предлагает депозит под 10%, а человек полагает, что инфляция составляет 20%, он не положит деньги на таких условиях.

— То есть высокая ощущаемая и ожидаемая инфляция говорит о недоверии населения к кредитно-денежной политике государства и национальной валюте. Все это влияет на финансовые ресурсы банков и всю экономику в целом, — заключает эксперт.

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