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«С самого утра в нашем микрорайоне появились десятки бело-красно-белых флагов»
Источник материала: Хартия'97
«С самого утра в нашем микрорайоне появились десятки бело-красно-белых флагов»
Обращение партизан минской Чижовки.
Белорусы активно готовятся к
- С самого утра в нашем микрорайоне появились десятки бело-красно-белых флагов и сотни наклеек с напоминанием про День Воли. 25 марта - все выходим! - пишут телеграм-каналу
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Обращение партизан минской Чижовки.
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