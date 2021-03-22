Источник материала: Хартия'97

«С самого утра в нашем микрорайоне появились десятки бело-красно-белых флагов» 1 22.03.2021, 12:53

Обращение партизан минской Чижовки.

Белорусы активно готовятся к празднованию 25 марта .

- С самого утра в нашем микрорайоне появились десятки бело-красно-белых флагов и сотни наклеек с напоминанием про День Воли. 25 марта - все выходим! - пишут телеграм-каналу «Баста!» Чижовские партизаны.

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