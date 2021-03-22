Тихановская: Наша самая большая слабость — это время

Белорусам нужна помощь в организации переговоров с властями на международной площадке. Об этом заявила белорусский демократический лидер Светлана Тихановская, выступая 22 марта на втором «Форуме Кастуся Калиновского» в Вильнюсе, который проводится сеймом Литвы.

С августа 2020 года «белорусы выросли и повзрослели», считает Тихановская. «Мы научились выражать свои мысли. Мы лучше высказываем свои мнения и говорим о наших потребностях, мечтах и тревогах, разочарованиях и страхах, — отметила она. — Одновременно в жизни белорусов многое — и индивидуальное, и коллективное — ухудшилось».

Она привела в пример 22-летнего студента Евгения Калиновского, который, «как и его тезка, участвует в революции». «Евгений — выдающийся студент, лауреат многочисленных национальных академических премий, участник международных программ обмена, — отметила Тихановская. — Он был приговорен к четырем годам лишения свободы за участие в мирной акции протеста в середине лета 2020 года. Обвинения против него не имеют никаких веских доказательств. К нему не доходят письма, его письма не отправляют. Он подвергается полной изоляции и несправедливости. Один из бывших сокамерников Евгения поделился с его подругой, что Евгений не хотел рассказывать ей об ужасах тюрьмы, чтобы не расстраивать ее. Что, если бы ваш сын, ваш брат, ваш любимый человек были несправедливо задержаны и содержались в нечеловеческих условиях? Что, если бы он боялся сказать вам, как это ужасно, чтобы не расстраивать вас? А что, если это случится со всей вашей семьей? Со всем вашим народом?»

Тихановская подчеркнула, что с 9 августа 2020 года в Беларуси было арестовано более 32 тысяч человек. «В отношении журналистов, правозащитников, активистов и мирных демонстрантов возбуждено более 2500 уголовных дел, — сказала она. — Правозащитные НГО задокументировали более тысячи случаев пыток. В Беларуси насчитывается 290 политзаключенных. По меньшей мере восемь мирных демонстрантов были убиты. Между тем ни один правительственный чиновник не был привлечен к ответственности за жестокость, репрессии, пытки и убийства».

Тихановская напомнила известную цитату Кастуся Калиновского о том, что «не народ для ўрада, а ўрад для народа» («не народ для правительства, а правительство для народа»).

«Цифры позволяют вам понять, что в сегодняшней Беларуси злые намерения диктатора приводят нас к тому, что мы, как народ, вынуждены думать, что созданы для правительства, — сказала она. — Теперь мы создаем правительство для народа. И нам нужна ваша помощь. Положение человека, просящего о помощи, очень уязвимо. Вежливый отказ — это то, к чему белорусы привыкли. Поверьте мне, мы не против, поскольку это наша собственная забота».

Тихановская сообщила, что на прошлой неделе было запущено голосование на онлайн-платформе «Голос», в котором белорусы могут высказать свое мнение по поводу международных переговоров с нынешним белорусским правительством о мирной передаче власти. «Уже около 650 тысяч белорусов выразило желание создать новую Беларусь. Мы — сила, с которой нужно считаться, — подчеркнула Тихановская. — И все же мы по-прежнему просим о помощи, потому что просить означает признавать свои собственные слабости. На данный момент наша самая большая слабость — это время. Мы сами можем осуществить эту мирную революцию, но время идет, а судьбы людей разрушаются. Люди теряют жизни, своих близких, работу, веру. Так больше продолжаться не может».

По словам Тихановской, белорусам нужна помощь в организации переговоров с белорусскими властями на международной площадке, формировании группы посредников, немедленном прекращении насилия со стороны силовиков, восстановлении справедливости и привлечении виновных к ответственности, а также в обеспечении безопасного возвращения тех, кто вынужден был бежать из страны.

«Мы благодарны за помощь, которую уже получили, — подчеркнула Тихановская. — Каждый жест солидарности, каждая санкция в отношении диктатуры, каждый спасенный белорусский беженец, каждое действие, которое помогает соблюдать права белорусов, на шаг приближает нас к демократии. Беларусь находится в процессе мирной борьбы за человеческое достоинство, свободу, демократию, равенство, верховенство закона и права человека. Это все те ценности, которые вы отстаиваете здесь, в Европейском союзе. Беларусь находится прямо на границе с ЕС. Эти ценности нельзя предавать. Пусть сегодняшние дебаты на этом форуме помогут нам найти действенные решения, которые будут иметь значение».