Пострадавший при пожаре могилевчанин умер в больнице

В Могилеве пострадавший при пожаре в квартире мужчина умер в больнице.





По сообщению местного управления МЧС, инцидент произошел 21 марта в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Вишневецкого, 5а. Удалось спасти хозяина 1933 года рождения.

Мужчина с ожогами и отравлением продуктами горения был госпитализирован. Вечером того же дня он скончался в больнице.