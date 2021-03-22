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Пострадавший при пожаре могилевчанин умер в больнице
Источник материала: Навiны
В Могилеве пострадавший при пожаре в квартире мужчина умер в больнице.
По сообщению местного управления МЧС, инцидент произошел 21 марта в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Вишневецкого, 5а. Удалось спасти хозяина 1933 года рождения.
Мужчина с ожогами и отравлением продуктами горения был госпитализирован. Вечером того же дня он скончался в больнице.
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В Могилеве пострадавший при пожаре в квартире мужчина умер в больнице.
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