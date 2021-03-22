«Брестсельмаш», «Старфуд» и другие. Какие предприятия Бреста вовремя не платят работникам

Источник материала: Tut.by

19 марта в Брестском горисполкоме обсудили ситуацию на предприятиях, где есть задолженность по выплате зарплаты, сообщает «Вечерний Брест» .





В числе первых упомянули «Брестсельмаш», которое не успело полностью рассчитаться с работниками за январь и февраль. На предприятии, где работает 130 человек, — миллионные убытки, введена неполная рабочая неделя, в цехах — холод. Есть заказы на приобретение трех зерносушильных комплексов, однако их изготовление затягивается.

В ближайшее время пройдет собрание акционеров, которым предстоит решить, как жить дальше. Были попытки реформировать «Брестсельмаш», однако они пока не увенчались успехом. Вопрос стоит остро, вплоть до начала процедуры экономической несостоятельности (банкротства). Ведутся переговоры по поиску инвестора, взятия «Брестсельмаша» на «буксир» успешными предприятиями (в том числе из других областей), однако конкретики пока нет.

Не радует обстановка и на СООО «Старфуд». Еще совсем недавно это мясоперерабатывающее предприятие имело хорошую репутацию, а средняя зарплата приближалась к 1000 рублей. Теперь стоит вопрос по обеспечению заработков хотя бы не ниже 500 рублей. «Старфуду» не хватает давальческого сырья и оборотных средств, чтобы сводить дебет и кредит. Висит огромный долг. Однако распродавать имущество на предприятии не спешат, все же надеются на лучшее. Здесь работают 115 человек, и все они ждут своевременной выплаты зарплаты. Руководство «Старфуда» обязали предоставить план по выходу из сложившейся ситуации.

Просрочена задолженность по зарплате и в субъектах малого предпринимательства — ОАО «Брестодежда», ООО «Мирдадагрупп», ООО «ВипНетворкс», ООО «ПитиЛайнс» и других. Имеется просроченная задолженность по платежам в бюджет фонда социальной защиты населения у Стройтреста № 8.