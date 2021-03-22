Китайская Wuling показала пикап стоимостью менее 10 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Малоизвестная нам компания Wuling , входящая в состав СП SAIC-GM-Wuling, у себя на родине в КНР добилась успеха благодаря простым и недорогим развозным фургонам, а не так давно еще начала экспансию в сегменте городских электрокаров. А теперь в ряду бренда появился утилитарный пикап.





Новинка получила имя Zhengtu и представляет, по сути, дешевый и простенький фермерский пикап. В длину он достигает 5,1 м, колесная база равна 3,16 м, а длина грузового отсека с откидными задним и боковыми бортами — 2 м. За основу Zhengtu взято рамное шасси с неразрезным мостом сзади и задним приводом, полного привода не предусмотрено даже за доплату.









Силовой агрегат пикапа также скромный — это 1,5-литровый атмосферный двигатель с отдачей 99 л.с. (крутящий момент равен 140 Нм) в паре с 5-ступенчатой «механикой». В списке оснащения — кондиционер, регулировка руля по высоте, ABS, две подушки безопасности и мультимедиасистема с 8-дюймовым дисплеем.





В Китае продажи Zhengtu уже начались — стартовая стоимость за версию с одинарной кабиной составляет 58 800 юаней, что немногим больше 9 тысяч долларов в пересчете.