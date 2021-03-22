В Чечерском районе Volkswagen «догнал» Audi: один из водителей в больнице

Источник материала: Tut.by

В Чечерском районе Volkswagen «догнал» Audi — один человек в больнице. Подробности сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ

ДТП произошло вечером 21 марта.

46-летний водитель Volkswagen ехал со стороны деревни Новая Яцковщина и врезался в попутную Audi.

Мужчина получил травмы и был доставлен в местную больницу.

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