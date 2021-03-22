|
Мелитина Станюта о Минске: «Нет тех людей, которые делали этот город ярче и интереснее»
22.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Гимнастка — о состоянии, которое ее преследует на родине.
Фото
— Синдром запоздалой души. Именно так я назвала состояние, которое меня преследует в Минске, —
Но и одновременно: нет тех людей, которые делали этот город ярче и интереснее... Нет долгожданных премьер и любимых спектаклей в театрах... Нет по-настоящему счастливых улыбок прохожих...
Вот и я. Как бы я тут есть, но меня нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гимнастка — о состоянии, которое ее преследует на родине.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)