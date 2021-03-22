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Мелитина Станюта о Минске: «Нет тех людей, которые делали этот город ярче и интереснее»

22.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Гимнастка — о состоянии, которое ее преследует на родине.

Мелитина Станюта о Минске: «Нет тех людей, которые делали этот город ярче и интереснее»

Фото @mnazaretyan_sport

— Синдром запоздалой души. Именно так я назвала состояние, которое меня преследует в Минске, — пишет Мелитина Станюта. — Знаете, как бы все то же самое ...те же улицы, дома, тот же зимний март, те же магазины...

Но и одновременно: нет тех людей, которые делали этот город ярче и интереснее... Нет долгожданных премьер и любимых спектаклей в театрах... Нет по-настоящему счастливых улыбок прохожих...

Вот и я. Как бы я тут есть, но меня нет.

 
Теги: Минск
 
 
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