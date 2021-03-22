Рогачевский район: местный житель нашел в поле телегу с тремя трупами

Источник материала: Onliner

10 дней назад в поле на территории Рогачевского района местный житель нашел стоящую телегу, а на ней и рядом — трех мертвых мужчин из соседней деревни. Об этом сегодня пишет «Гомельская правда» со ссылкой на Следственный комитет.

Повозка находилась в двух с половиной километрах от деревни Малые Стрелки. Мужчина о находке сообщил в милицию.

СК информирует, что при первичном осмотре видимых повреждений у умерших не обнаружено. Обстоятельства выясняются.