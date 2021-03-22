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Центробанк КНР в 11-й раз оставил без изменения ключевую процентную ставку

22.03.2021 13:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Народный банк Китая в марте сохранил ставку по годовым кредитам для первоклассных заемщиков (Loan prime rate, LPR) на уровне 3,85% одиннадцатый месяц подряд.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении регулятора, передает ТАСС.

Как следует из документа, ставка по кредитам на пять лет также сохранилась на уровне 4,65%.

Ставки по уже выданным и новым кредитам зависят от LPR, в то время как ставка по долговым обязательствам на 5-летний срок оказывает влияние на стоимость ипотечных кредитов. В 2020 году Центробанк Китая на фоне негативного влияния пандемии дважды корректировал ставку LPR - в феврале она была снижена на 0,1 процентных пункта, а в марте еще на 0,2 процентных пункта.

Механизм определения ставки LPR в Китае был изменен в августе 2019 года. Ставка устанавливается КНР 20-го числа каждого месяца Всекитайским центром межбанковского кредитования после предоставления ему в индивидуальном порядке 18 ключевыми коммерческими банками ориентировочных процентных ставок на ближайший месяц.

 
 
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Народный банк Китая в марте сохранил ставку по годовым кредитам для первоклассных заемщиков (Loan prime rate, LPR) на уровне 3,85% одиннадцатый месяц подряд.
 
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