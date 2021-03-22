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Романчук: Чиж сам нарвался, а Шакутина жалко

22.03.2021 13:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Принимая правила игры власти, бизнесмены должны понимать, что в любой момент могут лишиться всего и оказаться за решеткой, заявил "Белорусскому партизану" руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

Романчук: Чиж сам нарвался, а Шакутина жалко
– В последние месяцы крупные белорусские бизнесмены столкнулись с огромными проблемами. В частности, по информации СМИ задержан Юрий Чиж. Человек столько лет копал картошку с Лукашенко, но уже второй раз угодил за решетку: он нарушил какие-то внутренние правила игры? 

– В Беларуси в большом бизнесе работает только одно правило: Лукашенко всегда прав и только он решает, какие правила действуют в данный момент и когда они пересматриваются. Если Лукашенко посчитает, что что-то пошло не так, бизнесмены лишаются статуса приближенного, денег, свободы.

Не имея инсайдерской информации, мы не можем говорить, чем Чиж насолил Лукашенко, но то, что его эпоха подошла к концу, совершенно очевидно. Чиж и другие богатые белорусские бизнесмены согласились с главным тезисом: в Беларуси полноценной частности собственности нет, но есть дарованный главой государства временный статус для зарабатывания денег на определенных условиях. 

Срок этого статуса для Чижа подошел к концу.

Очевидно, что он не согласился на предложенные ему условия выхода из бизнеса, поэтому последовал второй арест и, возможно, еще будет суд.

Меня удивляет, когда бизнесмены почему-то думают, что заработанные 100-200-300 миллионов долларов – это результат их успеха. Но это не их достижение: конечно, частично сказываются их управленческие навыки и таланты, но не рынок и потребитель решает, хороший ты бизнесмен или нет, а Лукашенко. 

Бизнесмены, которые не инвестируют в институты права, свободы и равенства, совершают грубейший просчет. Принимая правила игры власти, они должны понимать, что в любой момент могут оказаться за решеткой и голыми как сокол.

Ситуация с Чижом далеко не первая: были бизнесмены первого круга 90-х годов, которые прошли через тюрьмы, был Муравьев, которому на время отдали «Мотовело».

В Беларуси, приняв дарованный статус от власти, бизнесмен в 50-60 лет может быть на вершине, а уже завтра оказаться за решеткой и затем коротать свою старость в изгнании и унижении – вместо того, чтобы гордо делать семейный бизнес с сыновьями и внуками.

– С большими проблемами столкнулся и Александр Шакутин. Из-за банкротства холдинга «Салео» на его имущество наложили арест, а из-за близости к Лукашенко Евросоюз ввел санкции против его компаний. Почему власти не помогают бизнесмену, который выкупал у государства убыточные заводы и инвестировал в них?

– Я категорически не согласен с тем, что Шакутина и Чижа нужно грести под одну гребенку. Я даже написал обращение к Светлане Тихановской, чтобы она попыталась исключить Шакутина из санкционного списка ЕС. 

Считаю, что это вопиющая несправедливость: человек, который создает промышленное производство и рабочие места, способствует развитию страны. 
Шакутин оказался битым со всех сторон. И власти смотрят сквозь пальцы на его ситуацию, и оппозиция заняла позицию: раз ты стоял рядом с Лукашенко, то ты по определению виноват.

Но за то, что холдинг «Амкодор» делает для страны, его нужно поддерживать всем белорусам. Шакутин не осваивает бюджетные ресурсы как «Гомсельмаш», его статус успешного руководителя признан и за пределами страны.

Нужно различать степень приближенности бизнесменов к власти и то, как они его используют. Тот же Шакутин, Мошенский и многие другие успешные предприниматели были в Совете по развитию предпринимательства при президенте, в котором также работал и я. 

Но одно дело, когда бизнесмены использовали это для того, чтобы донести свою позицию по развитию рынка, и совершенно другое, когда они использовали свой статус, чтобы в кулуарах договариваться об уничтожении конкурентов и об особых правилах игры для себя. 
 
 
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Принимая правила игры власти, бизнесмены должны понимать, что в любой момент могут лишиться всего и оказаться за решеткой, заявил "Белорусскому партизану"...
 
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