Деньги не пахнут: международная табачная корпорация продолжает сотрудничать с Олексиным

Также компания придворного олигарха до конца 2020-го и импортировала продукцию Philip Morris в Беларусь. Но сейчас, судя по всему, полностью перешла на собственное производство.





Алексей Олексин, которого считают приближённым к Лукашенко и его семье. Еврорадио поинтересовалось у Philip Morris International о планах работы с фирмой "кошелька Лукашенко". За компанией "Энерго-Оил" стоит бизнесмен, которого считают приближённым к Лукашенко и его семье.поинтересовалось у Philip Morris International о планах работы с фирмой "кошелька Лукашенко".





"Philip Morris International проводит постоянный мониторинг материалов относительно действующих санкций и убеждена, что сотрудничество с "Энерго-Оил" не является нарушением какого-либо санкционного режима", — такой короткий комментарий жкрналисты получили от корпорации.





Санкции в отношении Олексина и правда пока не приняты — говорят, что из прошлого списка его вычеркнули в последний момент по инициативе Латвии, где у его сына есть несколько бизнесов. Но его называют одним из вероятных "кандидатов" на включение в четвёртый пакет европейских санкций.





Однако даже в случае введения санкций против Олексина "Энерго-Оил" может и не выглядеть в глазах PMI "токсичным активом": бизнесмен переписал доли в своих компаниях на сыновей.





Однако если санкции будут введены против конкретного юрлица (как в случае с компанией Synesis), то сотрудничество должно быть прекращено. Соответственно, в Беларуси исчезнут некоторые табачные бренды.