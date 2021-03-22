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Деньги не пахнут: международная табачная корпорация продолжает сотрудничать с Олексиным

22.03.2021 13:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания "Энерго-Оил" с 2019 года имеет лицензию на производство брендов сигарет, принадлежащих международной корпорации Philip Morris International.

Также компания придворного олигарха до конца 2020-го и импортировала продукцию Philip Morris в Беларусь. Но сейчас, судя по всему, полностью перешла на собственное производство.

За компанией "Энерго-Оил" стоит бизнесмен Алексей Олексин, которого считают приближённым к Лукашенко и его семье. Еврорадио поинтересовалось у Philip Morris International о планах работы с фирмой "кошелька Лукашенко".

"Philip Morris International проводит постоянный мониторинг материалов относительно действующих санкций и убеждена, что сотрудничество с "Энерго-Оил" не является нарушением какого-либо санкционного режима", — такой короткий комментарий жкрналисты получили от корпорации.

Санкции в отношении Олексина и правда пока не приняты — говорят, что из прошлого списка его вычеркнули в последний момент по инициативе Латвии, где у его сына есть несколько бизнесов. Но его называют одним из вероятных "кандидатов" на включение в четвёртый пакет европейских санкций.

Однако даже в случае введения санкций против Олексина "Энерго-Оил" может и не выглядеть в глазах PMI "токсичным активом": бизнесмен переписал доли в своих компаниях на сыновей. 

Однако если санкции будут введены против конкретного юрлица (как в случае с компанией Synesis), то сотрудничество должно быть прекращено. Соответственно, в Беларуси исчезнут некоторые табачные бренды.
 
 
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Компания "Энерго-Оил" с 2019 года имеет лицензию на производство брендов сигарет, принадлежащих международной корпорации Philip Morris International.
 
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