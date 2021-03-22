Как он это сделал? Посмотрите, сколько орехов может припрятать за щеками бурундук

Источник материала: Tut.by

Вы запасливый человек? Даже если очень, все равно посмотрите это видео: наверняка ваши способности померкнут рядом с умением этого бурундука запрятывать еду. Грызун сумел уместить семь орехов за щеками. Обычно бурундуки делают так осенью, перед спячкой, но этот, похоже, продолжает следовать инстинкту и весной.