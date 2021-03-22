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Дом для семейной жизни. Вот какое жилье является идеальным, по мнению бельгийского архитектора

22.03.2021 13:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Матье Люйен и Жюли Ван Де Кере — семейный и профессиональный дуэт из Бельгии. Создатели архитектурной студии JUMA Architects обосновались в Восточной Фландрии. Как пишет interior.ru, стиль своего дома-мастерской в городе Синт-Мартенс-Латем авторы определяют как «теплый бельгийский минимализм» — его можно показать заказчикам в качестве образца, и здесь комфортно растить двух дочерей.


Фото: David Foessel

Длинная подъездная дорога, окаймленная вековыми деревьями, ведет к резиденции Матье Люйена и Жюли Ван Де Кере. Удаленность от оживленной улицы и зеленое окружение стали решающими аргументами в пользу выбора участка: семья получила уединенную, приватную территорию. Постройка представляет собой три связанных между собой объема: семейный дом, офис с отдельным входом и гараж на две машины. Объемы различаются размером и формой, но объединены материалами, главным из которых является кирпич. Общая площадь — 420 квадратных метров.


Фото: David Foessel

Проектируя собственный дом, архитекторы, как и в других своих работах, продемонстрировали пристрастие к вытянутым низким формам, что привело к удлинению плана. Почти все помещения, включая детские спальни, расположены на первом этаже. На втором — лишь хозяйские апартаменты: главная спальня с гардеробной и ванной комнатой. «Из-за композиции, а также палитры материалов и цветов верхний этаж напоминает гостиничный люкс», — считают архитекторы.


Фото: David Foessel

Фото: David Foessel

Кухня — сердце дома, перекресток, соединяющий общественные пространства. Ее образ определяют ореховый шпон шоколадного тона и травертин.


Фото: David Foessel

«Интерьер кухни отражает фундаментальную ценность природного камня в бельгийской архитектуре и дизайне интерьера. Для нас важно, чтобы столешница была из того же материала, что и пол. К тому же камень делает ее прочной, так что на ней можно обрабатывать продукты без дополнительных кухонных досок», — говорит Матье. Помимо парадной кухни, есть и рабочая: здесь моют посуду и запекают блюда в высокотехнологичной духовке швейцарского бренда V-Zug.


Фото: David Foessel

Семья с удовольствием проводит время в гостиной. Здесь хранятся сувениры, воспоминания из путешествий. «Из каждой поездки мы стараемся привозить произведения искусства», — говорят хозяева.


Фото: David Foessel

Коллекция включает керамику из Эквадора и Эстонии, живопись из Тосканы. А также предметы мебели. Например, в отеле Les Roches Rouges во Франции воображение Матье и Жюли поразил кофейный столик 529 Rio Шарлотты Перриан — вернувшись в Бельгию, пара незамедлительно приобрела эту модель.


Фото: David Foessel

А вот диван Soriana от Афры и Тобиа Скарпа, который выпускает Cassina, как и кресла Barcelona Миса ван дер Роэ, Knoll — семейные реликвии: их подарила мама Матье.

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