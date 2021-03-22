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Без интима: Орландо Блум рассказал о проблемах в отношениях с Кэти Перри
22.03.2021 14:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудский актер Орландо Блум шокировал поклонников: звезда заговорил о личном и пожаловался на дефицит близости с возлюбленной - певицей Кэти Перри.
44-летний Блум и 36-летняя Перри стали родителями в 2020 году. У пары родилась дочка, которую знаменитости назвали Дейзи. Ходят слухи, что после рождения первенца пара все-таки поженилась, даже несмотря на отложенную дату из-за пандемии. Но это не спасло отношения, в чем недавно сознался сам актер.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В своем интервью изданию The Guardian Блум рассказал о проблемах в отношениях с Перри: по словам актера, интимная жизнь после рождения ребенка практически перестала существовать в их спальне.
"Да, этого действительно недостаточно, но у нас недавно родился малыш", - попытался выкрутиться Блум, по после добавил, что недостаток близости дает о себе знать.
Актер также признался, что до знакомства с певицей прошел через длительное воздержание, так как пытался переосмыслить свои ошибки в отношениях с женщинами.
Напомним, что до этого Блум был женат на модели Victoria’s Secret Миранде Керр, которая родила ему сына.
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