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День памяти жертв Хатыни: митинг-реквием в фотографиях

22.03.2021 14:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Митинг-реквием под названием "Лампада памяти", приуроченный Дню памяти жертв Хатыни, прошел накануне вечером на территории мемориального комплекса. Его участники возложили цветы к памятнику Непокоренному человеку.

Сегодня исполняется 78 лет с того дня, как 22 марта 1943 года гитлеровские каратели сожгли заживо и расстреляли почти всех жителей — 149 человек, в том числе 75 детей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в мемориальный комплекс с сыновьями Николаем, Виктором и Дмитрием.

К годовщине памяти в Хатыни представили литературно-музыкальную композицию, состоялась Всебелорусская молитва о мире.

Отдали дань уважения жертвам сожженной деревни главы религиозных конфессий Беларуси. Также возложили цветы Вечному огню глава администрации президента Игорь Сергеенко, спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

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На памятные мероприятия в Хатыни накануне вечером президент Беларуси Александр Лукашенко приехал с сыновьями.
 
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