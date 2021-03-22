Российские военные тренируются захватывать города с помощью СМС-рассылок

Источник материала: Tut.by

Военнослужащие разведывательной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) российской армии потренировались захватывать населенный пункт условного противника невоенным методом — при помощи SMS-рассылок, беспилотников, листовок и переговоров. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение ЗВО, распространенное в понедельник.



Фото: camilo jimenez / Unsplash

«В рамках тренировки разведчики применили беспилотные летательные аппараты для рассылки SMS-сообщений деморализующего характера и предложением сложить оружие», — говорится в сообщении.

В ЗВО уточнили, что на населенный пункт условного противника также сбросили более тысячи листовок с материалами, призванными повлиять на психологическое состояние террористов. Тренировки проходили в Нижегородской области на полигоне Мулино.

К переговорам с условным противником, которые длились около часа, также привлекались военные переводчики. «В результате сильного морально-психологического давления и безусловного военного превосходства со стороны разведывательной бригады гвардейской танковой армии ЗВО условный противник сложил оружие и не оказал сопротивления», — добавили в пресс-службе округа.

Всего в мероприятии приняли участие свыше 300 военнослужащих-разведчиков, задействовали более 50 единиц военной и специальной техники.