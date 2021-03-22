Биолог снял видео в джунглях, которое поставило зрителей в тупик. Найдете на этом кадре животное?

Источник материала: Tut.by

Биолог и телеведущий Форрест Галланте показал в TikTok , как хорошо животные умеют мимикрировать под окружающую среду. А вы сможете найти на видео спрятавшегося геккона?

Биолог опубликовал у себя аккаунте видео с Мадагаскара. На кадрах он стоит среди тонких деревьев и говорит, что многие люди не понимают, что вокруг нас есть представители дикой природы, которых мы даже не видим. «Например, вы сейчас что-нибудь видите?» — спрашивает в один момент Форрест Галланте.



Фото: forrestgalante / TikTok

Внимательно изучите кадр из видео выше. Видите что-нибудь? Да, на видео есть живое существо.

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Плоскохвостые, или листохвостые мадагаскарские гекконы живут только на Мадагаскаре. Это животные длиной от 8 (Uroplatus ebenaui) до 30 см (Uroplatus giganteus) с плоским телом, обычно коричневым с зелеными пятнами. Листохвостые гекконы обладают отличной способностью мимикрировать с мхами и лишайниками и древесными стволами.

Ролик с этим животным посмотрели более 90 тысяч раз.