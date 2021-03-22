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Биолог снял видео в джунглях, которое поставило зрителей в тупик. Найдете на этом кадре животное?
Источник материала: Tut.by
Биолог и телеведущий Форрест Галланте
Биолог
Внимательно изучите кадр из видео выше. Видите что-нибудь? Да, на видео есть живое существо.
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Плоскохвостые, или листохвостые мадагаскарские гекконы живут только на Мадагаскаре. Это животные длиной от 8 (Uroplatus ebenaui) до 30 см (Uroplatus giganteus) с плоским телом, обычно коричневым с зелеными пятнами. Листохвостые гекконы обладают отличной способностью мимикрировать с мхами и лишайниками и древесными стволами.
Ролик с этим животным посмотрели более 90 тысяч раз.
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Биолог опубликовал у себя аккаунте видео с Мадагаскара, где на самом деле не один герой, а два.
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