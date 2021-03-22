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Биолог снял видео в джунглях, которое поставило зрителей в тупик. Найдете на этом кадре животное?

22.03.2021 14:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Биолог и телеведущий Форрест Галланте показал в TikTok, как хорошо животные умеют мимикрировать под окружающую среду. А вы сможете найти на видео спрятавшегося геккона?

Биолог опубликовал у себя аккаунте видео с Мадагаскара. На кадрах он стоит среди тонких деревьев и говорит, что многие люди не понимают, что вокруг нас есть представители дикой природы, которых мы даже не видим. «Например, вы сейчас что-нибудь видите?» — спрашивает в один момент Форрест Галланте.


Фото: forrestgalante / TikTok

Внимательно изучите кадр из видео выше. Видите что-нибудь? Да, на видео есть живое существо.

Чтобы найти ответ или удостовериться, что вы правильно все сделали, кликните ниже.

Нажмите, чтобы увидеть спрятавшегося геккона


Плоскохвостые, или листохвостые мадагаскарские гекконы живут только на Мадагаскаре. Это животные длиной от 8 (Uroplatus ebenaui) до 30 см (Uroplatus giganteus) с плоским телом, обычно коричневым с зелеными пятнами. Листохвостые гекконы обладают отличной способностью мимикрировать с мхами и лишайниками и древесными стволами.

Ролик с этим животным посмотрели более 90 тысяч раз.

 
 
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Биолог опубликовал у себя аккаунте видео с Мадагаскара, где на самом деле не один герой, а два.
 
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