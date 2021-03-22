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Под Могилевом легковушка не пропустила мусоровоз - пострадали семь человек. Видео столкновения
Источник материала: Tut.by
Семь человек получили травмы в аварии, которая произошла днем 21 марта в Могилевском районе,
Установлено, что 23-летний водитель Fiat ехал по трассе граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины. Вблизи агрогородка Восход при выезде со второстепенной дороги он не выполнил требование знака «Движение без остановки запрещено», выехал на встречку и врезался в ехавший по главной мусоровоз МАЗ.
В результате ДТП водитель и шесть пассажиров легковушки, в том числе двое детей (5 и 9 лет) получили травмы и были доставлены в больницу. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Дети перевозились в авто без специальных удерживающих устройств, а также не были пристегнуты ремнями безопасности.
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На данный момент жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.
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