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Сильно переделанный Chevrolet Aveo 2008 года продают за $10,8 тысячи

22.03.2021 14:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Не дайте футуристическому виду обмануть вас: это просто сильно модифицированный Chevrolet Aveo 2008 года. Сейчас данное транспортное средство пытаются продать в Великобритании как «Внеземной автомобиль». Подробности пишет журнал CarAdvice

Сильно переделанный Chevrolet Aveo 2008 года продают за ,8 тысячи

Автомобиль дорабатывался не самостоятельно в каком-нибудь гараже, а в полноценным ателье: над проектом работала американская компания Mike Vetter. В свое время такой автомобиль стоил 95 тысяч долларов! Это включая «донора» с логотипом Chevrolet. Сейчас этот переделанный до неузнаваемости Aveo продается всего за 10,8 тысячи долларов.

Сильно переделанный Chevrolet Aveo 2008 года продают за ,8 тысячи

В движение машину приводит 1,6-литровый мотор Chevrolet, передающий тягу на передние колеса. Двигатель, как и коробка передач, остался без доработок. Пробег экземпляра — менее 31 тысячи километров. Машина почти не эксплуатировалась, зато посещала различные фестивали.

Сильно переделанный Chevrolet Aveo 2008 года продают за ,8 тысячи

Продавец уверяет, что машина требует некоторого ремонта. В частности, для полноценной эксплуатации Aveo необходимо починить подвеску. Она здесь пневматическая. В салоне два полноценных места и задний ряд для детей. Машина зарегистрирована в Великобритании, хотя руль у нее слева. Можно брать.

Сильно переделанный Chevrolet Aveo 2008 года продают за ,8 тысячи
Chevrolet Aveo (T200), 2005 г.в., 232 000 км
голубой, седан, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
9739 р.
3750$ / 3144€
Chevrolet Aveo (T250) Comfort, 2014 г.в., 54 000 км
белый, хетчбэк, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
12 856 р.
4950$ / 4150€
Chevrolet Aveo (T250), 2007 г.в., 113 886 км
синий, седан, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
11 944 р.
4599$ / 3856€
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