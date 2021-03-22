Сильно переделанный Chevrolet Aveo 2008 года продают за $10,8 тысячи

Источник материала: Onliner

Не дайте футуристическому виду обмануть вас: это просто сильно модифицированный Chevrolet Aveo 2008 года. Сейчас данное транспортное средство пытаются продать в Великобритании как «Внеземной автомобиль». Подробности пишет журнал CarAdvice .





Автомобиль дорабатывался не самостоятельно в каком-нибудь гараже, а в полноценным ателье: над проектом работала американская компания Mike Vetter. В свое время такой автомобиль стоил 95 тысяч долларов! Это включая «донора» с логотипом Chevrolet. Сейчас этот переделанный до неузнаваемости Aveo продается всего за 10,8 тысячи долларов.





В движение машину приводит 1,6-литровый мотор Chevrolet, передающий тягу на передние колеса. Двигатель, как и коробка передач, остался без доработок. Пробег экземпляра — менее 31 тысячи километров. Машина почти не эксплуатировалась, зато посещала различные фестивали.





Продавец уверяет, что машина требует некоторого ремонта. В частности, для полноценной эксплуатации Aveo необходимо починить подвеску. Она здесь пневматическая. В салоне два полноценных места и задний ряд для детей. Машина зарегистрирована в Великобритании, хотя руль у нее слева. Можно брать.





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