Источник материала: Хартия'97

Актриса Светлана Аникей: Победа придет, когда белорусы будут стоять друг за друга 22.03.2021, 13:58

Светлана Аникей

Сейчас новый этап, когда ты несешь ответственность не только за себя.

Известная белорусская актриса Светлана Аникей, которая стала гостем программы сайта Charter97.org Studio Х-97 , рассказала, как белорусам сохранять здоровый оптимизм и продолжать борьбу.

— Сейчас очень много, как я это называю, политологического нытья: «ой, все пропало», «не дожали в 2020 году», «ничего нас не ждет». Чтобы ты сказала таким людям?

— Если мы так будем говорить — то так оно и будет. Мы же хотим, чтобы быстро все случилось, но не хотим подумать, почему все так происходит. И не хотим задать себе вопрос: а что от тебя зависит? Например, ты вышел на улицу и видишь как кто-то упал. Ты подойдешь к этому человеку и поможешь или нет? Например, мы можем дать хорошее образование нашим детям. В таком случае мы должны воспитывать детей более сильными и уже на самом деле белорусами. Только так.

— Твоя Беларусь будущего какая?

— Отвечу на примере. Ко мне приехала подруга, польская актриса Моника Давидюк, очень сильный человек. Она из Подляшья, белоруска. Ее гуру, учитель, подруга, когда узнала, что Моника белоруска, сказала: энергия Польши — это боец, это хулиган, а энергия Беларуси — это сердце. Мы должны победить через любовь.

— Как сейчас, в этот трудный момент, людям найти в себе силы не разочаровываться, идти вперед, быть оптимистами?

— Начать помогать друг другу. Многие говорят: достаточно, чтобы ты не делал плохого. Этого было достаточно на предыдущем этапе. Сейчас новый этап, когда ты не просто несешь ответственность за себя, а когда ты помогаешь другому и когда эта помощь будет важнее твоего страха.

— Как победить?

— Во первых, не ждать победы. Только знать, что она будет.

— Ждать — это такая пассивная позиция.

— Много убийств, много происходит страшных вещей. Человека это должно изменить. Он сам должен измениться. Его отношение к другим людям должно меняться. Есть два пути: или ты будешь сидеть в страхе, или ты будешь меняться. И помогать друг другу. Вот когда люди начнут делать эту работу — придет победа. Не ждать этой победы, а стоять друг за друга, и победа будет.

Будзь смелым!.. Магутна ярмо друзгачы!

Ідзі сам наперад, другіх ведучы!

Будзь смелым!.. Не вер у людскую брахню,

Вер толькі ў адвагу і сілу сваю!

Будзь смелым, хоць путалі б злыдні ўвакруг,

Адважным ваякам не страшны ланцуг!

Будзь смелым, як вецер, як воля сама!

Знай, смелых не чэпе ні крыўда, ні цьма!

Будзь смелым, як бура, што крышыць дубы,

А будзе твой верх, тваё права ўсягды!

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