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Актриса Светлана Аникей: Победа придет, когда белорусы будут стоять друг за друга
Источник материала: Хартия'97
Актриса Светлана Аникей: Победа придет, когда белорусы будут стоять друг за друга
Сейчас новый этап, когда ты несешь ответственность не только за себя.
Известная белорусская актриса Светлана Аникей, которая стала гостем программы сайта Charter97.org
— Сейчас очень много, как я это называю, политологического нытья: «ой, все пропало», «не дожали в 2020 году», «ничего нас не ждет». Чтобы ты сказала таким людям?
— Если мы так будем говорить — то так оно и будет. Мы же хотим, чтобы быстро все случилось, но не хотим подумать, почему все так происходит. И не хотим задать себе вопрос: а что от тебя зависит? Например, ты вышел на улицу и видишь как кто-то упал. Ты подойдешь к этому человеку и поможешь или нет? Например, мы можем дать хорошее образование нашим детям. В таком случае мы должны воспитывать детей более сильными и уже на самом деле белорусами. Только так.
— Твоя Беларусь будущего какая?
— Отвечу на примере. Ко мне приехала подруга, польская актриса Моника Давидюк, очень сильный человек. Она из Подляшья, белоруска. Ее гуру, учитель, подруга, когда узнала, что Моника белоруска, сказала: энергия Польши — это боец, это хулиган, а энергия Беларуси — это сердце. Мы должны победить через любовь.
— Как сейчас, в этот трудный момент, людям найти в себе силы не разочаровываться, идти вперед, быть оптимистами?
— Начать помогать друг другу. Многие говорят: достаточно, чтобы ты не делал плохого. Этого было достаточно на предыдущем этапе. Сейчас новый этап, когда ты не просто несешь ответственность за себя, а когда ты помогаешь другому и когда эта помощь будет важнее твоего страха.
— Как победить?
— Во первых, не ждать победы. Только знать, что она будет.
— Ждать — это такая пассивная позиция.
— Много убийств, много происходит страшных вещей. Человека это должно изменить. Он сам должен измениться. Его отношение к другим людям должно меняться. Есть два пути: или ты будешь сидеть в страхе, или ты будешь меняться. И помогать друг другу. Вот когда люди начнут делать эту работу — придет победа. Не ждать этой победы, а стоять друг за друга, и победа будет.
Будзь смелым!.. Магутна ярмо друзгачы!
Ідзі сам наперад, другіх ведучы!
Будзь смелым!.. Не вер у людскую брахню,
Вер толькі ў адвагу і сілу сваю!
Будзь смелым, хоць путалі б злыдні ўвакруг,
Адважным ваякам не страшны ланцуг!
Будзь смелым, як вецер, як воля сама!
Знай, смелых не чэпе ні крыўда, ні цьма!
Будзь смелым, як бура, што крышыць дубы,
А будзе твой верх, тваё права ўсягды!
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Сейчас новый этап, когда ты несешь ответственность не только за себя.
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