Источник материала: Хартия'97

Дмитрий Бондаренко: Мы обязательно победим в этом году 1 22.03.2021, 13:44

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Фото: AFP

25 марта — важнейший день нашей истории.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Через три дня Беларусь будет отмечать великий праздник — День Воли, годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики. Насколько этот день важен лично для вас и для всей стран?

- Когда я был ребенком, советским школьником, всегда удивлялся и задавался вопросом: а кто такие белорусы и что такое Беларусь? Я видел по телевизору и в кинотеатрах исторические фильмы про Александра Невского, Александра Суворова и фельдмаршала Кутузова, показывали у нас и польские исторические фильмы, например, «Крестоносцы» или «Потоп», но никогда не видел фильмов про белорусскую историю. Даже когда спрашивал у родителей и знакомых, кто такие белорусы, люди излагали варианты советской истории, что белорусы до большевиков ходили в холщовых рубахах и штанах, с колтуном в волосах и только «дедушка Ленин принес нам электрическую лампочку, и белорусы зажили хорошо». Этот вопрос, кто я и что такое Беларусь, очень долго меня волновал. Уже в институте, когда встречался со студентами, которые приехали с Кавказа или из России, они спрашивали, почему мы не говорим на своем языке и чем мы отличаемся от русских. Я не был в состоянии ответить на эти вопросы.

Уже позднее, благодаря перестройке, благодаря тому, что появился Белорусский Народный Фронт, который открыл глаза белорусам, в том числе и мне, на нашу историю, я очень много читал и восхищался величием нашего прошлого, понял наконец кто я. Как мы знаем, в 1918 году для тех людей, которые провозгласили независимость Белорусской Народной Республики, это было тоже очень сложное дело: русификация царизмом происходила уже более 100 лет, многие забыли кто они и откуда. И вот белорусы нашли в себе силы и решимость в очень сложных исторических условиях провозгласить независимость вместе с другими народами, которые тоже сотни лет не имели независимости. Даже в отличие от наших братьев-поляков, с которыми мы жили вместе в Речи Посполитой, лидеры Белорусской Народной Республики провозгласили независимость страны на несколько месяцев раньше.

Это колоссальной важности дело и понятно, что лукашенковский режим, как оккупационный, стремится этот день опять уничтожить, чтобы люди про него забыли, а значит, и забыли то, кем они являются на самом деле.

- Это основная причина того, что на официальном уровне День Воли до сих пор не празднуется?

- Конечно. Почему Россия столько лет является спонсором режима Лукашенко и выделяет ему миллиарды долларов? (Или выделяла, в последнее время какое-то прояснение в головах в Кремле произошло, надеюсь, поняли, что это бестолку). Именно потому что Лукашенко взял на себя роль оккупанта, фактически он выполняет оккупационные функции: уничтожает белорусские язык, самосознание, историю — то, что делают обычно захватчики. Он - добровольный помощник, полицай - вместе с омоновскими дегенератами пытается вытоптать все национальное.

Но мы видим, что белорусы проснулись, что вопреки всему бело-красно-белый флаг стал действительно народным флагом и за него люди сражаются, как на войне, а режим, прямо говорю, доживает последние месяцы, последние дни.

- Как белорусы могут достойно отметить День Воли в условиях оккупационного режима?

- Для тех, кто уже открыл для себя тайную силу белорусской истории, вопрос праздновать или не праздновать этот день не стоит. Очевидно, что его надо отметить достойно. Я, например, трижды отмечал День Воли в тюрьмах и однажды в колонии, но я живой и продолжаю по возможности бороться. И жива Беларусь.

Конечно, я призываю белорусов, тех, кто считает себя не колбасниками, а патриотами, выйти на улицы 25 марта по всей стране и отметить этот день в тех формах, к которым каждый человек лично готов. Но я знаю, что мои друзья, лидеры белорусского Сопротивления, которые находятся сегодня в застенках, Николай Статкевич, Евгений Афнагель, Павел Северинец и другие, в этот день не только были бы сами на улицах, но и призвали бы белорусов достойно отметить день 25 марта 2021 года — День восстановления нашей независимости, день, когда белорусы заявили о себе.

- На днях Павел Латушко также призвал белорусов выйти на центральные улицы городов . Вы, наверное, впервые выступаете с общих позиций?

- Я уже много лет отмечаю День Воли и очень рад, что Павел Латушко, хорошо знающий белорусскую историю, решил открыто призвать белорусов достойно отметить этот день. Я очень рад, что люди, по разным причинам не отмечавшие национальный праздник ранее публично, сегодня не только его отмечают, но и призывают всех белорусов совместно, мощно и красиво отметить День Воли 25 марта в 17.00 в центре белорусских городов.

- Это внушает оптимизм. Политическая весна в Беларуси началась?

- Я бы не говорил «весна», «лето», «осень», не концентрировался бы на порах года. Мы обязательно победим в этом году. Для этого есть все основания и предпосылки. Мы обязаны освободить всех людей, которые сегодня лишены свободы.

Когда этот решающий момент наступит, тоже зависит от нас, зависит от настоящих лидеров протеста. Мы должны определиться, когда начнем генеральное наступление и дадим генеральное сражение режиму. Если это будет весна — хорошо, если будет лето — тоже приемлемо. Главное, чтобы мы были настроены на победу, чтобы подготовились к решающей битве.

Уверен, что несколько недель мощных протестов в сочетании с забастовками, в сочетании с акциями солидарности диаспоры и разумными действиями наших демократических партнеров и союзников приведут к падению режима и долгожданной смене власти в Республике Беларусь.





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